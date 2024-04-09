長榮航空即日起75折！飛日本來回含稅價11497元 飛首爾9千元有找
長榮航空今(9日)宣布，即日起至4月22日推出2024春季線上旅展， 9月30日前從台灣出發指定航線，享有最低優惠75折起，其中高雄-澳門最低2088元起(未稅)、高雄-香港航線未稅2298元起，桃園-札幌未稅也僅1萬5621元起。記者實測後，飛東京來回機票含稅價格約在1萬4616元起，飛福岡含稅價甚至最低只要1萬1497元。首爾仁川來回含稅價也僅8890元起。
記者葉盛耀/綜合報導
長榮航空即日推出2024春季線上旅展，多條航線推出超殺機票，包括即將於4月12日開航的高雄-香港航線來回機票未稅價2298元起，高雄-澳門未稅最低2088元起，此外，桃園-香港來回未稅2975元起、桃園-澳門來回未稅2547元起。
另外，其他航線也有優惠，包括桃園-札幌來回最低只要1萬5621元起(未稅)；飛美航線也有優惠，即將於6月25日增班的西雅圖航線，推出桃園-西雅圖來回最低3萬0700元起(含稅)、桃園-洛杉磯來回最低3萬3320元起(含稅)、桃園-舊金山來回最低3萬1050元起(含稅)。歐洲航線更推出桃園-巴黎來回最低2萬9769元起(未稅)。
以國人喜愛出遊的日本來說，記者實際操作過後，發現飛福岡含稅價甚至最低只要1萬1497元，飛東京來回機票含稅價則是1萬4616元起。韓國方面，飛首爾仁川來回含稅價也僅8890元起。
另外，日本航空（JAL,日航）也有優惠，飛東京經濟艙來回機票最低只有或1萬2817元、飛大阪也僅1萬2840元，還可含有2件23公斤的推運行李。優惠出發日期則為4月27日~6月28日，想搶便宜可趁此波。