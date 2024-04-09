「黃氏宗親會」宇珊挺修法遭出征！老公護妻反擊：別在那情緒勒索

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怎料，宇珊在小S下方留言後，不僅成為「黃氏宗親會」首位出聲挺修法的成員，還意外被網友出征攻擊，「黃子佼加油團？當初網紅說被性騷擾以後，你還在FB叫他加油欸？現在有大咖帶領，又轉隊了？」、「小S不出聲，她也不敢出聲。而且為什麼成年女性被性騷擾就覺得ok，未成年被性騷擾才覺得不妥？？什麼邏輯，一點自己思想都沒有，只會一味跟風，不了解那當初為什麼要當加油團？不了解就閉嘴有這麼困難嗎？」
為此，宇珊老公相當火大，為了保護妻子與對方槓上，「她出不出聲到底乾你什麼事情？你憑什麼站在她的立場逼他要發聲？ 你現在還不是一味跟風在那邊酸自己搞不清楚狀況吧」、「再說一次,她們立場跟你不同，不用在那邊情緒勒索。 當初官司也在打沒有人知道實際狀況，她到底哪裡有說性騷擾成年女性是ok？」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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