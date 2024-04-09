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「黃氏宗親會」宇珊挺修法遭出征！老公護妻反擊：別在那情緒勒索

▲作為黃子佼「黃氏宗親會」成員的宇珊，留言+1挺修法，卻無辜遭到網友們出征，老公看不下去發聲護妻，「不用在那情緒勒索。」（圖／記者陳明中攝）
▲作為黃子佼「黃氏宗親會」成員的宇珊，留言+1挺修法，卻無辜遭到網友們出征，老公看不下去發聲護妻，「不用在那情緒勒索。」（圖／記者陳明中攝）

記者詹鎰睿／綜合報導

黃子佼日前爆出購買上百部不雅片風波後，隨即又遭指控性侵，MeToo受害者再加1人，全台民眾怒火難耐，包含小S、賈永婕、隋棠在內，許多藝人紛紛發起連署，希望能促進修法保護下一代。不過，身為黃子佼「黃氏宗親會」一員的宇珊也在底下留言挺修法，卻遭到激進網友出征，宇珊老公則站出來保護妻子，並反擊對方，「別在那情緒勒索！」

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昨（8）日小S發起連署後，底下立刻湧入眾多藝人留言「+1」挺修法，包含「黃氏宗親會」的成員宇珊在內。事實上，「黃氏宗親會」於2018年由黃子佼創立的LINE群組，成員包含黃豪平、Lulu、陳大天、阿達、張文綺、洪詩、宇珊等一同合作過的藝人，除了分享主持心得，還會定期聚餐聊天，即便黃子佼爆發MeToo風波後，大多成員們都有表達關心。

▲作為黃子佼愛徒的宇珊也留言挺修法，卻遭到網友放大攻擊，逼得老公發聲護妻。（圖／小S IG）
▲作為黃子佼愛徒的宇珊也留言挺修法，卻遭到網友放大攻擊，逼得老公發聲護妻。（圖／小S IG）
怎料，宇珊在小S下方留言後，不僅成為「黃氏宗親會」首位出聲挺修法的成員，還意外被網友出征攻擊，「黃子佼加油團？當初網紅說被性騷擾以後，你還在FB叫他加油欸？現在有大咖帶領，又轉隊了？」、「小S不出聲，她也不敢出聲。而且為什麼成年女性被性騷擾就覺得ok，未成年被性騷擾才覺得不妥？？什麼邏輯，一點自己思想都沒有，只會一味跟風，不了解那當初為什麼要當加油團？不了解就閉嘴有這麼困難嗎？」

為此，宇珊老公相當火大，為了保護妻子與對方槓上，「她出不出聲到底乾你什麼事情？你憑什麼站在她的立場逼他要發聲？ 你現在還不是一味跟風在那邊酸自己搞不清楚狀況吧」、「再說一次,她們立場跟你不同，不用在那邊情緒勒索。 當初官司也在打沒有人知道實際狀況，她到底哪裡有說性騷擾成年女性是ok？」

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▲黃豪平（前排左）、宇珊（前排右）等多名好友，與黃子佼（後排）組成黃氏宗親會，群組目前都有持續在聊天互動中。（圖／黃豪平臉書）
▲黃子佼「黃氏宗親會」成員黃豪平、宇珊（前排左起）都有留言挺修法，意外掀起大家討論。（圖／黃豪平臉書）
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