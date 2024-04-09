遭爆不滿韓國瑜當公道伯！陳玉珍吐內情：「這點」對國民黨不公正
近日傳出立法院長韓國瑜因拒加入藍黨團群組，加上主持議事作風太中立等等，引發國民黨立委陳玉珍不滿，昨日陳玉珍也解釋，當時提出這些建議，是希望韓國瑜能了解國民黨立委的想法，她提到，國民黨是立法院最大黨，但似乎民進黨稍有意見，就變成以對方意見為意見，這對國民黨而言反而不公正。
記者莊蕙如／台北報導
陳玉珍表示，韓國瑜既然是國民黨提名的不分區立委，當然要知道黨籍立委想法，因此，她才建議韓加入群組，若不方便，也可以找信賴的人加入，以便了解藍委提案想法。
陳玉珍說，不知道是誰將此事洩露給媒體，她強調自己講話光明磊落，大家都可以把她講過的話拿去用，只是這樣私下拿給媒體的行為相當不妥。
而在政論節目中陳玉珍提及，院長主持議事確實需要中立，例如給朝野立委的時間要一樣等等。但議事表決中若朝野票數平手，主席也可加一票讓之通過或否決，陳玉珍說，「你當然就要有自己的價值判斷。」
陳玉珍強調，國民黨現在是國會多數，但國民黨卻不像民進黨，民進黨不管上面的人說什麼，都永遠跟著走，她直言，國民黨是立法院的執政黨，但好像只要對方稍微有意見，就變成以對方意見為意見，這對國民黨而言反而不公正。