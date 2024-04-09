總加速師幫忙！學者分析中國推力　促使「這三國」迅速大團結

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《CNN》提到，主導戰略思維的關鍵，還是在台灣可能發生的衝突上。除此之外，菲律賓和日本都是美國的國防條約盟友，美軍在日本保留永久基地，在菲律賓擁有基地權。《CNN》引述分析人士說法，中國威脅體現在三個關鍵地區：台灣、南海和日本控制的東海尖閣諸島。
在10日即將舉行的峰會前，日本首相岸田文雄強調，菲律賓是維護自由開放的印太地區重要夥伴。日本官員先前亦曾指出，日本90%的能源需求是透過台灣週邊水域通行進口。
菲律賓大學教授荷西(Ricardo Jose)提到，日本和世界各國實際上非常仰賴南海海上交通，對日本而言也非常具有戰略意義，他們必須保護這些具有戰略意義的海上通道。
《CNN》則點出，考慮到美日菲三國所涉及複雜的三邊殖民以及戰爭歷史，中國正以一種很少有人能想像的方式，將拜登、岸田和小馬可仕團結在一起。報導提到日菲以及美菲關係，菲律賓與日本的二戰巴丹半島戰役殺戮歷史，如今已成過去，菲律賓大學教授佩雷斯認為，「地緣政治的冷靜算盤」，迫使菲律賓須與日本和美國作為盟友，這也菲律賓解決領土主權問題的最佳選擇。
至於美菲關係，報導提到，菲律賓的變化相當快速，對比前總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)一度威脅美軍登菲行動，小馬可仕則反其道而行，大量開放美軍進入並協助擴張美軍基地。