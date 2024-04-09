7-11推史努比限量週邊！查理布朗超Q擦手巾　巨型哥吉拉威猛現身

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📍活動日期：4月17日(二)15:00起至2024年4月30日24：00止消費不限金額可換購；5月1日（一）15:00起開跑集點換購，會員門市消費滿40元贈1點。
◾限量23CM趴姿玩偶，共2款：消費不限金額+399元換購1款；集滿6點+399元換購1款
◾限量鉅作畫框鑰匙圈三入組，共2款：消費不限金額+399元換購1款；集滿6點+399元換購1款
◾滑鼠墊，共4款：消費不限金額+229元換購1款；集滿6點+229元換購1款
◾限量杯墊2入組，共2款：分別為吶喊款、神奈川沖浪裏款。消費不限金額+299元換購1款；集滿6點+299元換購1款
◾限量38CM抱枕共2款：分別為吶喊款、神奈川沖浪裏款。消費不限金額+499元換購1款；集滿6點+499元換購1款
◾犀牛頓iphone 15 MagSafe手機殼：提供iphone 15pro 、pro Max兩種規格。消費不限金額+1199元換購1款；集滿6點+1199元換購1款
◾限量行李箱套，共1款：消費不限金額+499元換購1款；集滿6點+499元換購1款
◾限量信片10入套組：消費不限金額+349元換購1款；集滿6點+349元換購1款
◾大絨毛玩偶，共2款：奶油捲Snoopy款約長45cm、貪吃Olaf款約高30cm。消費不限金額+499元換購1款；集滿6點+499元換購1款
◾可頌絨毛地墊：消費不限金額+329元換購1款；集滿6點+329元換購1款
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4月18日起7-11還有全店「哥吉拉」周邊快閃購／集點送活動，其中最吸睛的是25吋巨型哥吉拉Q版坐姿玩偶，只要1249元加價購，若是擔心25吋搬回家沒地方放，也有同款12吋的哥吉拉小玩偶，加價購只要249元。
此外，日本最夯療癒系《貓福珊迪》期間限定快閃店即起至4月30日前， 誠品生活南西店超可愛現身！還沒進門就能看到「熊貓喵大集合」，看熊貓與熊貓喵排排站，圓滾滾的身體一秒療癒爆擊，往內走還有雙手舉高高歡迎你的「喵喵問候區」，快來把六大療癒打卡點拍回家。
拍照外還有一系列周邊實用小物，不論是鯊魚喵「滑鼠墊」或幫你把零錢收乾淨的河豚喵「毛絨零錢包」，還是超好抱的蜜蜂喵「抱枕」，一次購入隨時都有滿滿療癒感。