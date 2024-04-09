林力仁奪單周MVP！獲網友4043票「高票當選」領先第二名近3000票

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林力仁在上周出戰富邦勇士隊的比賽中，出戰9分11秒，最終繳出4籃板1助攻的成績，並在本周以4,043 票，成為本次網路票選第一名。本週單週 MVP 網路投票榜前五名分別為林力仁 4,043票、葛拉漢1,088票、克拉441票、周桂羽253票、卡麥龍175票。
而林力仁之所以會有這樣的情況，並不是因為他在場上的表現，因為這場對上富邦的比賽，他全場6投0中，僅得4籃板1助攻，明顯不足以成為單周最有價值球員，主要會如此是因為此前Youtuber「GM冠名播出」針對新北國王的內部問題提出個人看法，林力仁也不甘示弱，站出來力挺隊友，並在個人頻道上做出回應，雙方唇槍舌戰，就連球迷也加入戰局，不少人提議要把MVP的票「灌給」林力仁，藉此加以嘲諷。
而由於林力仁的發言爭議、說法都站不住腳，也讓許多球迷無法苟同，選擇用「報復性」灌票的方式，將單周MVP投給他，但上周的最終結果卻讓很多人提出質疑，認為聯盟存在「黑箱」作業的問題，也成為上周本日職籃最大的話題之一。但本周的最新結果出爐，結果不是別人，第22周單周MVP確定由林力仁高票獲選。
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