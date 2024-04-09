520新內閣將上任！國民黨團籲：應赴立院做施政總報告、並備質詢
準總統賴清德將於5月20日舉辦總統就職典禮，傳出前黨主席卓榮泰將是新任閣揆，青平台基金會董事長鄭麗君將出任副閣揆。對此，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今（9）日呼籲，國民黨團站在全民監督立場，要求新任閣揆帶著所有閣員到立院做施政總報告，並備質詢，「這點是國民黨團一定會堅持要求」。
記者林怡昕／台北報導
賴清德的部分新內閣成員今天被媒體披露，對此，洪孟楷出席「時事回應-聲援花蓮救災」記者會，他指出，新任內閣成員是否經過證實，呼籲當事者應該出面說明﹑尤其既然是要接任520的閣揆，當然要正式宣布。
洪孟楷也說，國民黨團站在全民監督立場，只有一個標準，既然是新任閣揆、閣員全部大換血，要比照之前要求新任閣揆帶著所有閣員到立院做施政總報告，並備質詢，「這點是國民黨團一定會堅持要求」。
洪孟楷表示，尤其520之後是新的總統任期，行政院長陳建仁先前自己就說，現在是「看守內閣」，現在閣員要大規模換血，站在新民意監督立場，國民黨團一定會要求，在做施政總報告並備質詢，這是絕對有的堅持，要求新任閣揆向國人說明、交代未來施政方向，以及過去讓國人不滿意的施政主張理念，有何方式改進。