前蘋果工程師高速公路「自駕輔助」自撞亡！特斯拉與家屬達成和解

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這起案件源於2018年3月23日，前蘋果工程師黃沃特（Walter Huang）在矽谷駕駛特斯拉Model X時，自撞高速公路分隔島，導致黃沃特身亡。而事後調查顯示，在車輛自撞前，已開啟了近19分鐘的自動駕駛輔助模式，而車輛卻以時速71英里（約114公里）的速度偏離車道。
報導指出，達成和解對於最近陷入困境的特斯拉來說是一個關鍵時刻，因為特斯拉的自動駕駛輔助技術的安全性，在過去幾年受到嚴格的檢驗與調查，黃沃特家屬指控特斯拉誇大了自動駕駛輔助的功能性與安全性，若官司開打，在法庭上的攻防中，可能會有更多不利於特斯拉的證詞浮現。特斯拉與家屬均未透露和解內容，也未對達成和解一事發表任何回應。
特斯拉素來聲稱自動駕駛輔助的功能有助於安全，但特斯拉也一直強調，在開啟自動駕駛輔助後，駕駛仍須將手放在方向盤上並將注意力放在前方路況。特斯拉曾指出，黃沃特在自撞前完全沒有煞車，手也未放在方向盤上，顯然不符合規定，且有證據顯示，黃沃特啟動自動駕駛輔助後在手機上玩遊戲。而家屬則批評，特斯拉的宣傳讓人錯誤地以為自動駕駛輔助是完全的「自動駕駛」。
美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）去年12月報告指出，特斯拉的自動駕駛系統確實可能會給駕駛帶來「錯誤的安全感」，而在公路交通安全管理局的報告出爐後，特斯拉立即召回了全美200萬輛車輛，調整自動駕駛輔助系統，若駕駛在啟用自動駕駛輔助後手未放在方向盤上，系統將會發出更多的警告。