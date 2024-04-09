一帶一路新舉措！中國和大馬舉辦「電商沙龍」 促進跨境貿易
爲了促進中國和馬來西亞跨境電商行業深度交流，實現中馬兩地資源的高效利用與互利互贏，由三亞中央商務區管理局主辦、澳企亞太聯合國際傳媒集團協辦的中國跨境電子商務綜合試驗區行業交流，4月7日在三亞舉辦「e鹿」跨境·中馬聯盟沙龍，邀請了馬來西亞光華日報、馬來西亞網紅公會，共同探討兩地當下跨境電商、網紅經濟的發展和破局。
國際中心賴正琳／綜合報導
三亞中央商務區管理局副局長何東棟在致辭中表示，希望通過此次交流，進一步加深三亞與馬來西亞跨境電商行業的相互交流，爲兩地消費者帶來更加豐富多樣的商品與服務選擇，期待通過共同舉辦行業論壇、研討會，搭建一個交流平臺，共謀兩地跨境電商行業發展。
活動中，三亞跨境電商服務中心與馬來西亞網紅公會簽署了戰略合作協議，將在産品推廣、市場拓展、品牌建設等方面展開合作，旨在加强兩地在跨境電商領域的交流與合作，共同推進兩地跨境電商貿易的發展。同時，三亞跨境電商服務中心與上海萬博科技創新促進中心簽署招商聯盟戰略合作協議，在招引跨境電商企業上共同發力，爲三亞跨境電商行業創造一個優質的營商環境。
中馬雙方代表在會議上就跨境電商政策、市場趨勢、物流配送、支付結算等方面進行了深入交流，幷分享了成功案例和經驗。在未來的發展中，三亞跨境電商服務中心將繼續保持創新和進取的精神，加强與國內外電商平臺、物流企業、金融機構的合作，提供一站式跨境電商解决方案，不斷完善和提升服務體系，爲推動三亞跨境電商産業的發展貢獻力量。
三亞跨境電商服務中心大灣區顧問林芯澤表示，這次合作將爲兩地的跨境電商行業注入新的活力和機遇，共同開創跨境電商交流的新篇章。