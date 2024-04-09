高雄洲際好客推全新「亞洲風味下午茶」鹹食甜品滋味迷人

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亞洲風味下午茶，雙人下午茶套餐包含「好客街邊小食籃」小金球馬來風味酸辣沙拉、烏達烏達、好客沙嗲烤串，「好客三層珍寶盒」四喜燒賣、花素蒸餃、咖哩雞肉、軟網煎餅、迷你炸豆腐、芒果莎莎醬，「好客經典甜品盒」咖椰醬吐司、斑斕椰絲球、豆沙荷花酥、炸香蕉球、迷你紅薯甜甜圈，搭佐任選一款飲品：經典咖啡、日月潭紅茶、杉林溪烏龍，雙人分享每組1,480元（一成服務費另計）。
不只料理迷人，盛裝美食的食器也是原汁原味重現。在馬來西亞，有一種代表家庭溫馨和家庭價值觀的傳統餐器，稱為「Tingkat」，由二至三層組成，每層分別盛放不同料理，類似餐盒或便當盒，廣泛被應用於大馬地區的外帶美食，「Tingkat」的普及象徵一種實用且永續的餐飲攜帶方式。主廚黃志偉發揮巧思在「Tingkat」便當盒中置入許多道地小食，如馬來西亞傳統沙拉KERABU、新加坡傳統美食軟網煎餅Roti Jala，為亞洲風味下午茶增添文化深度。
亞洲風味下午茶菜單亦含單點品項，如蝦醬脆皮雞、巴東牛肉配抓餅等經典東南亞小吃，飲品選項也十分豐富，新加坡道地咖啡Kopi、美祿恐龍、羅望子檸檬氣泡飲、酸柑水、椰子汁等，無酒精特調敬呈椰汁莫西多、無酒精版的新加坡司令等。