鄧愷威巨人主場首秀！前3局完美無失分好投 共3.1局被敲3安失2分
前日升上大聯盟舊金山巨人隊的台灣投手鄧愷威，在今（9）日面對華盛頓國民的比賽中登板。巨人隊在6局上以1：6大比分落後，派出鄧愷威登板後援，前3個半局無失分而且完成2次三上三下，可惜9局上續投破功，製造滿壘局面後退場。本場主投3.1局僅被敲3支安打失2分，送出2次三振，表現相當不錯。
記者林之越/綜合報導
鄧愷威6局上登板投球，面對國民隊後段棒次，展現個人尾勁強勢的球質，讓前3名打者都擊成滾地球、高飛球後接殺，首局完成3上3下。來到7局上，國民隊核心的3、4、5棒依然拿鄧愷威沒轍，Lane Thomas雖然抓準紅中地帶的伸卡球攻擊，也只敲出滾地球，再次繳出3上3下好投。
鄧愷威在8局上對第6棒Keibert Ruiz飆出本場比賽第1次三振， 靠著隊友精彩守備在3壘前攔下跑者，最後再讓Luis García Jr.擊出高飛球，抓到單局第3個出局數，主投3局僅被敲1支安打無失分。
令人沒想到的是，巨人投手教練在9局上仍派出鄧愷威投球，不過他面對首打者Jacob Young投成觸身球後遭遇亂流，接連被Jesse Winker、Lane Thomas敲出安打，丟掉本場後援的第1分。雖然將強打者Joey Gallo 三振，但後續又投出保送，在製造滿壘局面後退場。
鄧愷威本場總計後援3.1局，僅被敲出3支安打，吞下2分自責失分，尤其在前3局表現相當可圈可點，直到9局上第2次面對中心打線才遭到破解。最終國民以8：1擊敗巨人隊，先發Blake Snell吞下敗投。巨人投手教練選擇讓鄧愷威續投第4局，看似對他頗有信心，本次出賽表現或許能在教練心中加分不少。
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