佛心茶葉蛋2顆10元！店家卻公告「買100元只有9顆」　饕客曝原因

LINE免費貼圖12組！母親節「媽媽愛用語」：早安、不要一直玩手機

▲LINE免費貼圖更新，迎接母親節到來，推出可愛的「媽媽愛用語」，蓮花早安長輩圖相當應景。（圖／LINE、記者整理）
▲LINE免費貼圖更新，迎接母親節到來，推出可愛的「媽媽愛用語」，蓮花早安長輩圖相當應景。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文／綜合報導

LINE免費貼圖本周更新！官方貼圖小舖今（9）日釋出一組全新貼圖，「就是醬子喵」用可愛畫風說晚安，《NOWnews》再挖出架上沒有的隱藏版，針對即將到來的母親節，「織花雜貨店」推出媽媽愛用語，還有接地氣的蓮花早安長輩圖，4月免費LINE貼圖一文掌握，快把握時間下載。

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🟡「貼圖小舖」4月9日上架

📍LINE GO × 就是醬子喵（點此下載）
下載期限：2024/05/08
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE GO × 就是醬子喵」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE GO × 就是醬子喵」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📍LINE購物護照★織花雑貨店媽媽愛用語（點此下載）
下載期限：2024/05/07
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★織花雑貨店媽媽愛用語」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★織花雑貨店媽媽愛用語」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 小狐狸亂亂（點此下載）
下載期限：2024/04/25
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 小狐狸亂亂」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 小狐狸亂亂」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × Astudio.o（點此下載）
下載期限：2024/04/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × Astudio.o」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × Astudio.o」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物品牌名店×牛牛與男友（點此下載）
下載期限：2024/04/10
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店×牛牛與男友​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店×牛牛與男友​」。（圖／取自LINE）
🟡「貼圖小舖」4月貼圖整理

📍快電商 電寶來了！Q萌日常實用篇（點此下載）
下載期限：2024/05/02
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「快電商電寶來了！Q萌日常實用篇」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「快電商電寶來了！Q萌日常實用篇」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物直播 × 吃貨恐龍（點此下載）
下載期限：2024/05/02
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 吃貨恐龍」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 吃貨恐龍」。（圖／取自LINE）
📍LINE MOBILE 歡慶1歲生日！（點此下載）
下載期限：2024/04/25
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE MOBILE 歡慶1歲生日！」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE MOBILE 歡慶1歲生日！」。（圖／取自LINE）
📍台北捷運 捷米JAMIE（點此下載）
下載期限：2024/04/25
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「台北捷運 捷米JAMIE」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「台北捷運 捷米JAMIE」。（圖／取自LINE）
📍LINE旅遊 × 流浪狗勾（點此下載）
下載期限：2024/04/25
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 流浪狗勾」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 流浪狗勾」。（圖／取自LINE）
📍LINE發票管家 × 秘密貓（點此下載）
下載期限：2024/04/17
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 兔子波波​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 兔子波波​」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 兔子波波（點此下載）
下載期限：2024/04/11
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 兔子波波​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 兔子波波​」。（圖／取自LINE）

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