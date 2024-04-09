黃子佼購買兒少不雅片引公憤　民眾黨團啟動修法：散佈越多罰越重

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃珊珊進一步指出，兒少性剝削影像應被迅速遏止傳播、盡速下架；另為阻止國內不法性影像流入境外，民眾黨將促進相關機關連線，以阻止影片外流後被加速傳播、觀看；民眾黨團也認為政府必須建立性犯罪相關資料庫，透過地方社政、警政、民政單位加強重點列管，強化社會安全網，防範重複犯罪。
陳昭姿表示，很遺憾地看到目前的法規強度、力度顯然不足，黨內啟動修法討論外，並將廣邀相關團體、學者將於一周內舉辦公聽會，重新檢視法規法源，以完善修法。陳昭姿更主張兒少被害者的救濟援助應更到位，除了要保護被害人的身分隱私，更要給予法律、醫療、心理輔導等援助，藉由完整支持作為被害者勇敢舉發的後盾，讓黑數不再躲藏。加害者的部分，除加重刑度給予必要處罰，民眾黨也不排除提出採取強制性的治療手段，待公聽會與專家學者及社會聲音共同討論、完善制度。
民眾黨團主任陳智菡補充，民眾黨團主張在相關司法案件程序中，政府應為受害者提供必要的心理輔導、醫療支持和法律援助等，幫助被害人應對事件帶來的心理和生活困難。在面對司法的過程當中，也應該採取適當的保密措施，例如限制訊問人員和參與人員的範圍，以防止被害人的隱私信息被不當洩露，這是確保正義程序公正性的重要一環。
立委吳春城建議，地方政府要有專責單位，成立性騷擾防治中心，讓受害者心理有所庇護。在職場上，應簡化申訴流程，將性別平權工作納入勞檢項目，並簡化員工通報流程。吳春城認為，數位性暴力是科技帶來的惡，政府也能運用科技的善協助防範數位性犯罪發生。針對網路平台業者，除了要求主動預防，或是被動接獲通報後應強制下降不法性影像，更可以導入AI機制，使用人工智慧預先偵測、提早通報、儘速下架，有效阻止性剝削影像的散布。
捍衛兒少權益，數位性暴力零容忍，民眾黨團公聽會將鎖定五大議題方向：
1、嚴懲兒少性剝削行為：政府應建立持有、散布、拍攝、製造兒少性影像犯罪量刑標準，依據犯行涉及兒少性影像的數量多寡、被害者年齡、內容露骨或殘虐程度、加害者的資歷等，訂定給法官的量刑基準。
2、杜絕性剝削產業鏈：未成年被害人性影像被營利販賣，應訂定購買兒童或少年之性影像之罰則，並修法提高無正當理由持有的罰則以遏止購買。
3、強化下架手段：網際網路平臺提供者及相關單位，若知悉有犯罪嫌疑之情事，應於二十四小時內先行限制瀏覽或屏蔽與犯罪有關之網路頁面。
4、性私密影像流傳至境外網站之處理：當性私密影像流傳至境外網站，我國主管機關受限於地域性，難以要求部分境外網站下架。如何加強相關機制，遏止性私密影像在國外網站繼續被散布與閱覽。
5、警政單位應建立侵害兒少罪犯的資料庫，結合地方政府社政、警政與民政單位，針對性侵害或兒少性剝削的加害者，應納入「社會安全網」重點列管對象、防止重複犯罪，致力遏止猖獗的數位性犯罪，打造性別平權社會。