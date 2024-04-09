漢光40號演習4月兵推、7月實兵 納入俄烏戰爭與以哈衝突啟示
國軍漢光40號電腦兵推、實兵演習分別於4月19日至26日、以及7月22日至26日舉行。國防部今（9）日表示，依據當前敵情威脅、國軍戰力現況、並研析納入俄烏戰爭、以哈衝突所獲啟示，設計仿真戰場景況，檢視戰備整備成效。
記者呂炯昌／台北報導
國防部今日舉行例行記者會，說明國軍「漢光40號演習」規劃，國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰計畫處長董冀星少將表示，漢光演習為年度戰備訓練核心，今年漢光區分4月19日至26日舉行「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推），以及7月22日至26日實施的「實兵演練」兩階段實施。
董冀星表示，電腦兵推部分，將以敵灰色地帶侵擾、對台封鎖及由演轉戰快速犯台等可能行動為想定場景，依近年兵推研討所得的備戰指導，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，實施8天7夜、連續24小時對抗演習。
過往兵推期程概略都為5天4夜，此次漢光兵推進行8天7夜，董冀星說，主要增加對敵灰色地帶應處以及平戰轉換的想定。實兵演習部分，依防衛作戰想定及進程，由三軍各戰略執行單位，在本、外（離）島海、空域及作戰責任地境，結合全民防衛動員演習，實施5天4夜「全員、全裝、部分實彈」演練。