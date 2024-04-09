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漢光40號演習4月兵推、7月實兵　納入俄烏戰爭與以哈衝突啟示

▲國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰計畫處長董冀星少將說明漢光40號演習。（圖／記者呂炯昌攝，2024.04.09）
▲國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰計畫處長董冀星少將說明漢光40號演習。（圖／記者呂炯昌攝，2024.04.09）

記者呂炯昌／台北報導

國軍漢光40號電腦兵推、實兵演習分別於4月19日至26日、以及7月22日至26日舉行。國防部今（9）日表示，依據當前敵情威脅、國軍戰力現況、並研析納入俄烏戰爭、以哈衝突所獲啟示，設計仿真戰場景況，檢視戰備整備成效。

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國防部今日舉行例行記者會，說明國軍「漢光40號演習」規劃，國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰計畫處長董冀星少將表示，漢光演習為年度戰備訓練核心，今年漢光區分4月19日至26日舉行「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推），以及7月22日至26日實施的「實兵演練」兩階段實施。

董冀星表示，電腦兵推部分，將以敵灰色地帶侵擾、對台封鎖及由演轉戰快速犯台等可能行動為想定場景，依近年兵推研討所得的備戰指導，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，實施8天7夜、連續24小時對抗演習。

過往兵推期程概略都為5天4夜，此次漢光兵推進行8天7夜，董冀星說，主要增加對敵灰色地帶應處以及平戰轉換的想定。實兵演習部分，依防衛作戰想定及進程，由三軍各戰略執行單位，在本、外（離）島海、空域及作戰責任地境，結合全民防衛動員演習，實施5天4夜「全員、全裝、部分實彈」演練。

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