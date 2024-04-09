顧立雄成第7任「文人國防部長」？ 綠委：國防不只有海空陸軍
今（9）日傳出準總統賴清德最新內閣佈局，國安局長由蔡明彥留任、外交部長吳釗燮轉任國安會秘書長，原任國安會秘書長的顧立雄可望接下國防部長，成為史上第7任文人防長。民進黨立委陳冠廷指出，國防跟國家安全從來不是只有海空陸軍的面向，包含社會認知、法制完備等，有法律背景的人更能在軍購案快速掌握狀況。
記者莊蕙如／台北報導
民進黨立委陳冠廷今日表示，國安局長蔡明彥對國安議題非常熟悉，也相當有責任感，對安全相關資料如何處置及來自對岸的情報、數位等威脅，都很有獨到見解與做法，在立法院備詢時也對立委有問必答，盼從學界來的他繼續傳承這樣的經驗。
陳冠廷直言，對於顧立雄可能成為國防部文人部長，他在金管會、國安局的經驗都能很好的發揮。陳冠廷表示，因為國防跟國家安全從來不是只有海空陸軍的面向，包含社會認知、法制完備等；而有法律背景者，面對重大軍事採購案件時也能夠迅速理解。
陳冠廷強調，賴清德在選戰時無論在廣告、演說，甚至是在辯論中都強調「執政穩定性要延續。」因為國家安全議題已經不是台灣自己的事，包含日本、菲律賓都很重視，因此執政穩定性有其必要。讓總統蔡英文的幕僚繼續作為下屆的內閣人選，他自己是抱持正面態度。