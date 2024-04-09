中國網傳花蓮F-16機鼻被震斷照　國防部：假訊息

3日上午發生芮氏規模7.2強震，造成花蓮地區重大災損，花蓮空軍基地第5聯隊也傳出F-16V戰機受損的消息。空軍雖然澄清F-16V戰機僅輕微受損，但中國社群網站出現F-16戰機機鼻斷裂受損照，造成外界質疑國軍掩蓋事實真相。對此，國防部今（9）日表示，震災及危急狀況中容易流傳假訊息，軍方會與各單位合作澄清，也建議民眾多查證。
記者呂炯昌／台北報導
針對中國網傳F-16機鼻斷頭照，空軍司令部表示，網路所傳的影像，經查案係1992年安德魯颶風侵擾美國佛州的美軍霍姆斯特德（Homestead Air Force Base）基地災損照片，美國媒體分別於2012年(20週年)、2017年(25週年)及2022年(30週年)均有回顧報導。此次0403地震，本軍各項裝備均妥善維管，並無照片中受損情況。
國防部今日上午舉行漢光40號演習規畫記者會，空軍參謀長曹進平中將表示，花蓮基地6架F-16V、2架F-5戰機確實因地震登機梯晃動擦傷，均已完成修復，未來會在第一時間將真實，且正確的訊息周知民眾。
國防部發言人孫立方少將補充說明，震災及危急狀況時容易流傳各種假訊息，其中也包含惡意訊息，目的是擾亂社會安定、救援工作的進行，國防部會透過現有管道與民間團體、政府部會合作澄清，同時也建議民眾看到這些訊息時，若不確定來源，可多查證，避免錯誤訊息流竄，進而影響救援及建軍備戰。