內幕／「賴系」入閣貫徹意志　各派系「連爭的動力都沒有」

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不出所料，如先前媒體報導卓榮泰接任閣揆，有黨內人士分析，綜觀現今國會生態進入戰國時代，第一任院長必將是燙手山芋，回想過往案例，首任閣揆黯然下台歷歷在目，絕非對未來有深遠目標政治人物的首選；其次，卓榮泰被譽為黨內「中生代大師兄」，身段柔軟且協調能力強，在2018年民進黨九合一選舉大敗之際，獲跨派系支持接任黨魁，若當任閣揆勢必同為各派系能接受的人選。
黨內人士表示，卓榮泰在黨內的評價如同「大師兄」綽號般低調幹練，從政資歷豐富，曾跟隨前行政院長謝長廷、前總統陳水扁的他，過去在「長扁之爭」、「長昌配」都扮演重要的協調關鍵角色，見過各種大風大浪，2020年卸任黨主席離開政壇投身公益，每當有府院黨人事佈局，「卓榮泰」3字屢被點名，如今將接掌最高行政首長。
此外，有綠營人士分析，卓榮泰、鄭麗君與潘孟安3人，在大選期間分別擔任競選團隊總督導、國政顧問團召集人與總幹事，顯見對於賴清德的重要性，更驗證了賴清德的用人哲學，首要條件就是信任基礎，並用「刪去法」讓人選逐一浮出檯面。
回顧2022民進黨九合一大選大敗，各派系逼宮前閣揆蘇貞昌，檯面下更是動作頻頻，爭搶閣揆大位，而本次人事布局曝光前不見以往派系鬥爭。該人士表示，各派系深知賴清德用人哲學，更被詬病是用人唯親，人選出爐也一如外界預期，「派系間連爭的動力都沒有。」
該人士分析，內閣名單出爐，幾家歡樂幾家愁，並非以往各派系雨露均霑，取而代之的是被黨內公認的「賴系」卡位，有別於總統蔡英文用人充分授權，賴清德找來卓榮泰擔任貫徹意志的「執行長」，預料未來黨內可能分為「尊賴」與「反賴」兩派人馬，今年5月黨代表改選，牽動未來最高權力中心中常會派系席次變化，若2026民進黨大選失利，預期「反賴」聲浪將開始蠢動。