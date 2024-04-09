NBA／快艇Kawhi又當痛痛人！右膝傷勢嚴重 美媒：例行賽恐報銷
NBA快艇當家球星Kawhi Leonard又陷入傷病困擾，近期因為右膝蓋發炎進入傷兵名單，明(9)日出戰太陽確定缺席，已連5場高掛免戰牌，本季最長。根據外媒報導，Kawhi Leonard例行賽可能都不會出賽，季後賽何時回歸都是未知數。
記者廖聿偉/綜合報導
Leonard本季場均攻下23.7分，投籃命中率52.5%，三分球命中率41.7%，並有6.1籃板。快艇在Leonard缺陣時，拿下6勝4敗。
快艇隨隊記者Tomer Azarly透露，「Kawhi Leonard膝蓋仍感到疼痛，近期也沒有參加球隊訓練，短時間內應不會出賽。」
快艇目前戰績50勝28敗，排名西區第4，進入季後賽問題不大。美國媒體指出，「Kawhi Leonard右膝已至少動過2次手術，球團格外重視。現階段沒必要讓Leonard冒險出賽。」
太陽中鋒Jusuf Nurkic因腳踝扭傷，也在傷兵名單中，能否上場還是未知數。本場比賽台灣運彩看好太陽能獲勝，讓分盤開出太陽讓7.5分，而根據《球王體育賽事inplayZ》統計顯示，雙方看好度差不多，太陽52%略高於快艇。