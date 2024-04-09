山本由伸慶祝首勝吃均價2千元燒肉店！大谷翔平想買單結果被搶先
大谷想幫山本慶祝會買單被搶先！洛杉磯道奇隊日籍球星山本由伸在今（9）日受訪時，談到7日拿下大聯盟首勝後，和大谷翔平一行人去燒肉店慶祝的事情。媒體好奇當時是由誰買單，山本由伸表示大谷翔平雖然想買單，但已經先被道奇的日籍防護員中島陽介捷足先登。
記者林之越/綜合報導
海外開幕戰出師不利的山本由伸，在7日面對芝加哥小熊先發表現回溫，先發5局被僅敲3安打無失分，且飆出生涯最多的8次三振，也順利拿下大聯盟生涯的首勝。根據日本棒球媒體《Full-Count》報導，當日包含大谷翔平、防護員中島陽介之外，還有艾爾頓（Will Ireton）共6人，一行人到中島陽介介紹的燒肉店「Chicago Kalbi」用餐。
接受訪問時山本由伸表示：「這其實跟慶祝沒關係，只是剛好有跟日本的職員相約聚餐。」此外，他也透露原先大谷翔平想要買單，可是中島陽介已經搶先一步結帳，並笑著表示「Chicago Kalbi」的食物都相當美味。
值得一提的是，此家餐廳位在芝加哥，共有440則Google評價並有4.5顆星的高評分，價位平均落在50至100美金，約為新台幣2000元上下，以當地物價來說並不算是太昂貴的餐廳。
「Chicago Kalbi」老闆為日本人，且過去有不少日本選手都曾到訪，事實上餐廳名稱中的Kalbi是日語中的「カルビ」，原本是韓文，意思是「肋骨附近的肉」，也是日本人特別愛吃的燒烤部位。
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