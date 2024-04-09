黃子佼購買兒少不雅片風波 柯文哲：重點在源頭管理後嚴刑峻法
藝人黃子佼2023年深陷Metoo風波，遭指控性騷擾、性侵，怎料檢方在搜索時牽扯出案外案，竟查獲7部未成年不雅影片， 並發現黃子佼是「台版N號房」偷拍論壇的高級會員，引發各界撻伐。對此，民眾黨主席柯文哲表示，他認為這件事應該從源頭管理，少數人硬要做才需要嚴刑峻法，「應該是從源頭管理開始，不是最後一關再把關。」
記者邱新博／台北報導
柯文哲今天於麥寮輔選黨及候選人，並接受媒體聯訪。被問及對於藝人兒少性剝削議題，柯文哲說，民眾黨立法院黨團將開公聽會修法，但他也認為，兒少事件應該從源頭管理，第一，要有社會安全網，讓這種事情少發生，第二，真的發生就應該很快就能抓到，少數人犯規才要用嚴刑峻法去處理，先前台北市兒虐案就讓他覺得很奇怪，為何台北市、兒福聯盟的社工去查都沒發現？
柯文哲繼續說，社會安全網根本不應該讓這種不幸的小baby被虐致死的事情出現，前面就沒有做好；更奇怪的是，小朋友死後3個月案子才被爆出來，這個事情是長時間虐待致死，前面訪視都是假的嗎？
柯文哲最後說，重點是源頭管理，真的發生惡行重大、硬的再去處分，結果現在這個社會就是煽情，說虐待兒童唯一死刑，但應該是從源頭管理開始，不是最後一關再把關。