影／洋基Juan Soto轟3分砲！比賽開打前替球迷簽名 一轉頭被嚇到
紐約洋基隊今（9）日在主場迎戰邁阿密馬林魚，靠著Juan Soto首度在主場開轟，並擊出3分砲，Nestor Cortes先發主投8局無失分，被打2安打，6次三振，沒有保送，最終洋基就以7:0獲勝，而比賽前Juan Soto還幫球迷簽名，沒想到比賽一開打，他轉頭也嚇到，Juan Soto賽後回憶：「我當時看著時鐘，也有點猶豫，因為比賽應該是在6點08分開打，所以我還有2分鐘，後來我轉過身， Cortes幾乎要開始動了，我當時心想『我的天（Oh my God）』。」
記者吳政紘/綜合報導
Cortes8局好投外，洋基隊火力也全力支援，4局下一、三壘有人，Anthony Volpe轟出3分砲先馳得點，加上Juan Soto又在二、三壘有人局面開轟，讓洋基隊一舉攻下6分領先。
5局Alex Verdugo也敲出適時安打，追加分數，馬林魚先發投手Jesús Luzardo被打爆退場，主投4.2局被打8支安打狂失7分吞下敗投。
根據美國媒體《紐約郵報》報導，Juan Soto賽後表示：「我看到了時鐘，所以我猶豫了，但比賽在6時08分開打，所以我想，我還有2分鐘可以簽名，所以我就轉身去，卻發現Cortes幾乎要開始動了，我當時想說「天啊」。」不過，Juan Soto還是簽完名了，並且被球迷稱為是「傳奇」。
洋基隊去年球季結束後，選擇進行交易，教士送出Trent Grisham、Juan Soto，從洋基得到Michael King、 Drew Thorpe、Jhony Brito、 Randy Vásquez與捕手Kyle Higashioka。Juan Soto從熱身賽就受到矚目，尤其他去年打擊三圍為.275/.410/.519 (158 OPS+)，外帶35發全壘打、109分打點、12次盜壘成功，可以為洋基隊帶來火力支援。
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