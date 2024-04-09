黃子佼被爆曾騷擾楊謹華！摸手、拉她露側乳畫面曝 粉絲怒：噁心
黃子佼MeToo風波持續延燒，除了被檢方查出持有7部未成年少女偷拍私密片，還有疑似對K小姐性侵得逞。有粉絲翻出黃子佼7年前與楊謹華擔任金鐘獎頒獎人時，黃子佼不僅直接撫摸楊謹華的手，並要求她側身站露出側乳畫面，楊謹華當下也露出無奈的表情。有粉絲7年前就在影片底下留言表示黃子佼講話沒水準，跟他搭擋很衰，如今再，不少粉絲紛紛跑到影片下方留言驚嘆留言者是「先知」，並大罵黃子佼：「噁心！」
記者張一笙／綜合報導
黃子佼7年前與楊謹華2人一同擔任第51屆電視金鐘獎頒獎典禮頒獎人，黃子佼在楊謹華即將揭開得獎信封時，伸手打斷楊謹華並且撫摸她的手後，將她拉至側面露出側乳畫面，並訕笑表示：「這樣收視率比較好！」讓楊謹華當下十分尷尬地站立原地。
影片釋出後，有粉絲在7年前就留言表示：「黃講話很沒水準！」、「很衰，跟他搭檔頒獎。」7年後再回頭看，不少粉絲紛紛到影片底下留言表示：「預言家！」也有粉絲表示黃子佼從以前就是這樣：「與其說這裡有預言家，不如說黃一直以來都這麼噁心。」、「現在看來黃子佼就是那副鳥樣子！」、「譁眾取寵！」、「感覺一點都不好笑。」
※【NOWnews 今日新聞
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