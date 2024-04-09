李亦伸專欄／不用挑對手！字母哥「打中鋒」　創造公鹿完美打法

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有一種說法，公鹿在躲!
因為目前看起來東區第7、第8極可能就是76人和熱火，公鹿如果可以「東區第三」晉級季後賽，有最大可能避開這兩支東區季後賽最危險球隊。
我是完全不信這套說法和推理，因為76人和熱火都可能上升到東區第6或第7，沒有人可以預測兩周後情勢和排名，與其算計、等待、瞎抓戰略，不如好好打球，建立更完美打法和戰略。
對公鹿來說，讓「字母哥」Giannis Antetokounmpo更多時間去打中鋒，不但可以提速、協防，也能增加錯位，同時拉開空間，更重要的是可以讓更多角色球員和板凳創造更好上場位置和發揮空間。
每個人都很好奇，公鹿有最佳防守球員等級先發中鋒Brook Lopez，為什麼要字母哥打中鋒?幾個理由和考量：
1、Doc Rivers執教公鹿下半季，公鹿打法、風格、優勢幾乎沒有改變和提升。Doc Rivers執教表現和勝場甚至遠遠落後上半季執教公鹿的前教練Adrian Griffin。(Griffin 執教30勝13敗，Rivers接手 17勝18敗)
2、如果Doc Rivers接手公鹿，公鹿打法、風格、戰略、字母哥角色都跟上半季一樣，那麼公鹿開除Adrian Griffin，換來Doc Rivers幹嘛?
贏球靠的不只是「讓球星爽、球員打得快樂」，更重要的是「團隊+凝聚力+展現更多優勢」。公鹿戰績、打法已經證明，公鹿戰力正在衰退，字母哥打得再好、再全能身手再全面，球隊都很難贏球，這是過去幾年不會發生的事，但現在都發生。
3、Brook Lopez場均12.5分、5.3籃板、2.4火鍋，場均出賽30分鐘，上時時間差不多，但個數據稍稍下滑，總體表現還在水準以上。但更重要的是他的戰術角色、戰略定位都在邊緣化。年紀、速度、攻防轉換逐漸跟不上節奏，這是很重要因素。
4、Damian Lillard的優勢就是投籃、進攻、得分，他能更長時間持球進攻，打擋拆，打攻防轉換，這是公鹿前主控Jrue Holiday完全不同打法、風格。
有了Damian Lillard，字母哥更多時間去打中鋒，這是絕佳創意和改變，公鹿更快速、更能創造錯位優勢，同時能拉開空間，給公鹿角色球員更多定位和融入團隊機會。
這是Doc Rivers一直沒能做到的事和改變，一旦公鹿能打出更快節奏和轉換壓迫性，字母哥在禁區、對位、擋拆、二波進攻、低位牽制力，能幫助公鹿半場進攻空間更靈活多變，對手也更難防守。
5、字母哥更多時間打中鋒，公鹿能創造更多空間，給外線射手和鋒衛更多機會，字母哥也能在禁區、籃下做出爆炸性攻擊。這種作用和影響力，有點像湖人要「AD」Anthony Davis打中鋒，更多時間護框和保護籃板，增加攻防轉換機會，一旦速度拉上來，防守拉上來，協防拉上來，公鹿就更難防守。
Doc Rivers執教公鹿17勝18敗，公鹿前教練Adrian Griffin執教30勝13敗，執教能力和功力高下立判。
Doc Rivers需要馬上做改變和提升，否則公鹿季後賽很難成為塞爾提克對手。