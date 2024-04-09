別再只點鍋貼！八方雲集「2低調神品」必買 老饕曝隱藏吃法讚爆
知名連鎖餐廳「八方雲集」今（9）日爆出疑似食物中毒的案件，7日有6名顧客購買玉米濃湯及鍋貼後，有4人出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫，目前八方雲集也已協助衛生局採檢，目前尚未得到確切結果。而過去八方雲集就是以鍋貼或水餃當作招牌，但不少老饕指出，其實菜單上還有2樣低調隱藏神品，只要銅板價卻美味至極，就是「古早味乾麵」與「紹辣乾麵」。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在Dcard中發文，表示八方雲集其實不只有賣鍋貼，菜單上也有麵食選擇，而他最喜歡的就是「古早味乾麵」，調料用油蔥和醬油調製，配上Q彈有嚼勁的麵條，還加入燙豆芽及蔥花，雖然做法簡單卻十分美味，且價錢才39元，份量超足夠，讓他直呼「是像我這樣的窮學生不知道要吃時的首選」。
不只「古早味乾麵」，許多網友也大推八方雲集的「紹辣乾麵」，雖然口味有一點偏辣，但是吃起來像日式擔擔麵，味道香濃好吃，一樣是銅板價55元。還有老饕推薦隱藏吃法，吃完麵之後，可以將剩下來的醬沾鍋貼吃，「那個醬真的是人間美味」。
對此，不少網友也大讚八方雲集的麵食，「八方的古早味乾麵是神」、「古早味乾麵真的爆好吃，我每次去吃必點」、「真的是被鍋貼耽誤的乾麵店」、「八方現役員工路過，真的是麵比鍋貼水餃好吃」。