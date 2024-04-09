影／大谷翔平又開轟了！賽前告白妻子大爆發　本季第3轟出爐

達比修有僅投3局沒關係！小塔提斯逆轉砲　率教士完成8分超狂逆轉

▲教士隊球星Fernando Tatis Jr.面對小熊隊的比賽，第8局敲出致勝兩分砲，幫助教士完成絕地大逆轉。（圖／美聯社／達志影像）
▲教士隊球星Fernando Tatis Jr.面對小熊隊的比賽，第8局敲出致勝兩分砲，幫助教士完成絕地大逆轉。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒MLB今（9）日聖地牙哥教士在主場迎戰芝加哥小熊，雙方分別推派達比修有、Javier Assad先發，教士原先最多落後達8分，但比賽中後半段開始急起直追，第8局靠著球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）一發石破天驚的逆轉兩分砲，幫助教士最終在主場以9：8逆轉擊敗小熊，教士也追平隊史最大落後分差到逆轉的贏球紀錄。

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本場比賽教士隊的日籍投手達比修有狀況不甚理想，在2局上遭遇亂流，被Ian Happ、Cody Bellinger接連敲出適時安打，小熊單局打下4分，達比修有此戰也僅投3局就退場，共計失掉4分。教士第4局換上Pedro Avila接替投球，但小熊打線仍舊很火燙，包含Christopher Morel的二壘安打，以及Dansby Swanson也敲出三壘安打，小熊隊單局再拿下4分，4局打完就取得8：0的巨大領先。

但教士並未放棄這場比賽，他們在第6局開始急起直追，Jake Cronenworth先是敲出一發兩分砲，隨後金河成也補上一支帶有2分打點的三壘安打，Luis Campusano雖然擊出滾地球出局，但也成功護送隊友回到本壘，教士再拿1分。隨後Xander Bogaerts也擊出兩分砲，這是教士隊單局第2轟，幫助教士單局灌進7分，小熊的中繼投手José Cuas也僅投0.1局就被打爆退場。

比賽來到8局下半，Fernando Tatis Jr.逮中小熊終結者Adbert Alzolay一顆失投到紅中的滑球，大棒一揮擊出左外野兩分砲，這球一打出後，就知道無法留在場內，也幫助教士成功逆轉戰局。最終教士隊終結者Robert Suarez在9局登板關門，後援1局無失分，完成本季第4次救援成功，教士本場比賽克服最大8分落後成功逆轉，也追平隊史紀錄。


Fernando Tatís Jr.也在賽後接受訪問，談到球隊完成大逆轉的感受如何，他說到：「逆轉的感覺真是太棒了，贏下這場比賽勝利，會讓我們再度走上正軌。」

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