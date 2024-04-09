中國房市低迷！建商推「買一送一」衝買氣 買北京宅送煙台海景房
中國房市低迷，有建商為了衝買氣，推出「買一送一」促銷專案，在北京通州購買一棟77平方米（約23.3坪）新屋，就「附送」一套山東煙台的109平方米（約32.7坪）海景房。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合中國媒體報導，北京通州招商璀璨公元推出清明節「買一送一」促銷專案，引發熱議後銷售人員解釋，北京通州的房產售價為430萬人民幣，而如果要參與「買一送一」方案，則總價為460萬人民幣，可以一同買下山東煙台的海景房，活動主要是為了促進煙台海景房的銷售，這批海景房是所謂的「毛胚屋（沒有任何裝飾僅有最基本的隔間）」，且參與活動的買主必須全額付款，但如果實在籌不出錢，也能夠現場商量。
不過在促銷引發熱議後，昨（8）日建商表示活動已經取消，且解釋從未以「買一送一」來對外宣傳，僅是兩地房市的「項目聯動」，也不是強迫綑綁，買家仍可選擇單獨購買北京通州的房屋。
無論如何，這種促銷方式無疑是再次呈現出中國房市的買氣低迷，中國網友在新聞底下留言表示，「哈哈哈快急死了，以舊換新、買一送一，不知道的還以為是買家電」、「捆綁銷售，等於用北京的高流動性去給三四線城市去庫存」、「以前房價猛漲的時候，買房還要給房仲『茶水費』，現在變成買一套送一套，味道全變了」。