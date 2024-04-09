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新冠肺炎疫苗保護力恐失效！65歲以上長者今起可打第2劑XBB

▲自今（9）日開始，3類族群可接種第二劑XBB疫苗，藝人王滿嬌擔任大使、示範接種疫苗。（圖／記者林志怡攝，2024.04.09）
▲自今（9）日開始，3類族群可接種第二劑XBB疫苗，藝人王滿嬌擔任大使、示範接種疫苗。（圖／記者林志怡攝，2024.04.09）

記者林志怡／台北報導

衛福部疾管署今（9）日記者會說明最新疫情，公布新增198例新冠肺炎（併發症）個案，並宣布開放65歲以上長者、55至64歲原住民、年滿6個月以上且有免疫不全及免疫低下者，可接種第2季XBB疫苗。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，新冠肺炎威脅仍然存在，秋冬還是有流行可能性，呼籲民眾及早接種疫苗、補足保護力。

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疾管署副署長曾淑慧說明，國內新冠肺炎疫情上週（4/2-4/8）新增198例本土確定病例（併發症），較前一週（3/26-4/1）新增262例下降，併發症中65歲以上長者占79%；另上週新增28例死亡病例，較前一週新增49例下降，死亡個案中65歲以上長者占90%，變異株則以JN.1為多。

此外，李秉穎表示，雖近期新冠肺炎疫情趨緩，但仍存在死亡、重症風險，雖目前許多人對於新冠肺炎都具有一定的免疫力，可以預期短期內出現新冠肺炎疫情的機率較低，但新冠病毒作為冠狀病毒，到了冬天仍可能再出現流行情況，需要特別注意預防與傳染性。

李秉穎也提醒，符合資格的三種族群，第一劑XBB疫苗與第二劑接種時間，間隔至少12週（84天），可與第1劑不同廠牌，而滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下患者，包括目前正進行或 1 年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者／幹細胞移植患者、中度／嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、HIV感染患者、正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化療或放療者、其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下者，都可儘速接種。

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