黃子佼愛私約「素人也不放過」！大炳26年前早警告　揭他特殊癖好

高宇蓁談黃子佼買未成年片　呼籲「要知道身體自主權」

▲高宇蓁在發片記者會受訪時，談到黃子佼買未成年影片一事。（圖／記者吳翊緁攝）
▲高宇蓁在發片記者會受訪時，談到黃子佼買未成年影片一事。（圖／記者吳翊緁攝）

記者吳雨婕／台北報導

45歲「戲劇女神」高宇蓁演而優則歌，跨界當起歌手，推出個人EP《我是一個演員》，於今（9）日在台北舉行發片記者會，邀來演員于子育、導演殷振豪擔任嘉賓。高宇蓁在記者會上看到MV成果，想到為了發片做的努力，突然哽咽落淚，談到近期黃子佼買未成年片一事，高宇蓁分享看法，「無論大人小孩，知道自己身體自主權，這件事情很重要。」

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高宇蓁為了推出專輯，投資了千萬，但比起花的錢，她直呼花的時間更多，在記者會現場看到MV時，當場潸然淚下，「我專輯花3年的時間才終於推出。」之所以會耗費如此久，是因為她一直在調整心態，光是錄製歌曲〈我是一個演員〉，第一次進錄音室跟第二次進錄音室就相隔半年，而且首次錄音時覺得自己不夠好，對自己很失望所以回家偷偷哭，「我很像學校的乖學生，那天回家哭，我不會在大家面前哭。」

▲高宇蓁今（9）日發片記者會。（圖／記者吳翊緁攝）
▲高宇蓁今（9）日舉行發片記者會。（圖／記者吳翊緁攝）
高宇蓁與設計師男友交往6年多，今天也悄悄愛相隨，但沒有出現在媒體面前，高宇蓁甜蜜表示，上台前男友有給她「愛的鼓勵」，「他說放輕鬆、好好加油，妳是最棒的。」記者追問她，男友除了打氣外，有沒有實際行動？高宇蓁害羞的說：「愛的抱抱跟勇氣之吻都是必須的吧！」言談之間盡是幸福洋溢，縱使小倆口感情穩定，但高宇蓁透露暫時沒有升格人妻的打算，「後面還有很多宣傳要跑，過生活比較重要，他是一個可以一起過生活的人。」

而近期黃子佼買未成年偷拍影片的事件鬧得沸沸揚揚，許多藝人都發表看法，高宇蓁談到此事，認為這件事無論大人、小孩都一樣，「知道自己身體的自主權，有更好的法律保護我們，這件事情很重要。」她笑虧可能是因爲長得兇的關係，所以沒什麼試鏡，就去拍戲了，「我的雷達是，可能要靠近我的時候，我就跑掉了，自動遠離奇怪的事情，我也比較少社交，通常大家約我，我也不會單獨出去。」



▲高宇蓁今（9）日發片記者會。（圖／記者吳翊緁攝）
▲▼高宇蓁（上圖）談黃子佼（下圖）買未成年片一事。（圖／記者吳翊緁攝、華視提供）
▲黃子佼捲入MeToo又被發現購買未成年少女不雅影片，形象澈底崩毀。（圖／華視提供）
 
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