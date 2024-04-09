高宇蓁談黃子佼買未成年片　呼籲「要知道身體自主權」

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高宇蓁與設計師男友交往6年多，今天也悄悄愛相隨，但沒有出現在媒體面前，高宇蓁甜蜜表示，上台前男友有給她「愛的鼓勵」，「他說放輕鬆、好好加油，妳是最棒的。」記者追問她，男友除了打氣外，有沒有實際行動？高宇蓁害羞的說：「愛的抱抱跟勇氣之吻都是必須的吧！」言談之間盡是幸福洋溢，縱使小倆口感情穩定，但高宇蓁透露暫時沒有升格人妻的打算，「後面還有很多宣傳要跑，過生活比較重要，他是一個可以一起過生活的人。」
而近期黃子佼買未成年偷拍影片的事件鬧得沸沸揚揚，許多藝人都發表看法，高宇蓁談到此事，認為這件事無論大人、小孩都一樣，「知道自己身體的自主權，有更好的法律保護我們，這件事情很重要。」她笑虧可能是因爲長得兇的關係，所以沒什麼試鏡，就去拍戲了，「我的雷達是，可能要靠近我的時候，我就跑掉了，自動遠離奇怪的事情，我也比較少社交，通常大家約我，我也不會單獨出去。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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