北美陷入「日全食」狂熱！洋基球員也關注　取消賽前練習觀查奇景

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紐約市日偏食開始於美東時間下午2時10分，直到4時36分結束，時間長達將近2個半小時。而為防止天文現象影響球員賽前準備，本場比賽洋基也取消賽前打擊練習，洋基球場賽前也聚集大批媒體與隊職員，一同仰頭觀察天文奇景，或用手機隔著觀測眼鏡拍照，難得的畫面也被美媒給捕捉。
紐約洋基總教練Aaron Boone也特地應景戴上日食眼鏡，出席賽前記者會，他受訪時說到說：「我兒子買了幾付很炫的眼鏡，結果我今天找不到，所以他不是很高興，因為這是大概20年才會發生一次的事情。換做是我不會那麼生氣，我覺得能夠親眼目睹這樣的奇景真的很酷。」
至於本場比賽洋基靠著先發投手Nestor Cortes繳出8局無失分好投，以及新星Anthony Volpe、強打Juan Soto各貢獻一發三分砲，終場就以7:0完封馬林魚，開季至今11戰拿下9勝2敗，也追平隊史最佳紀錄。
總教練Aaron Boone則是給予Nestor Cortes大大的鼓勵，並說到「Nestor Cortes的表現真是太好了，我們非常需要他，我並不擔心他的信心，他知道自己很優秀，現在他在聯盟當中取得了成功，我非常相信他。」
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