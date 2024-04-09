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北美陷入「日全食」狂熱！洋基球員也關注　取消賽前練習觀查奇景

▲北美陷入「日全食」狂熱，就連紐約洋基的球員也相當關注，洋基賽前也取消打擊練習。（圖／美聯社／達志影像）
▲北美陷入「日全食」狂熱，就連紐約洋基的球員也相當關注，洋基賽前也取消打擊練習。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

北美許多地區在台灣時間今（9）日出現「日全食」奇景，讓世界各地的天文迷都看得相當陶醉，日食將從太平洋開始到達墨西哥，然後沿著東北方向，從德州斜切穿過美國15個州，進入加拿大和北大西洋，最終達到加拿大的紐芬蘭（Newfoundland）海岸。根據報導，紐約市及其周邊地區，將有機會觀賞到近乎完全的日食，而紐約洋基今日對陣馬林魚隊的比賽賽前，也特別取消打擊練習，許多球員也紛紛戴上特殊眼鏡，觀察這難得一見的畫面。

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▲天文奇景「日全食」即將台灣時間9日凌晨出現，美國當地民眾陷入瘋狂，超商滿滿相關商品。（圖／天文愛好者顏易程提供）
▲天文奇景「日全食」即將台灣時間9日凌晨出現，美國當地民眾陷入瘋狂，超商滿滿相關商品。（圖／天文愛好者顏易程提供）

紐約市日偏食開始於美東時間下午2時10分，直到4時36分結束，時間長達將近2個半小時。而為防止天文現象影響球員賽前準備，本場比賽洋基也取消賽前打擊練習，洋基球場賽前也聚集大批媒體與隊職員，一同仰頭觀察天文奇景，或用手機隔著觀測眼鏡拍照，難得的畫面也被美媒給捕捉。

▲難得一件的天文奇景，就連洋基隊總教練Aaron Boone也特別跑出休息室關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲難得一見的天文奇景，就連洋基隊總教練Aaron Boone也特別跑出休息室關注。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基總教練Aaron Boone也特地應景戴上日食眼鏡，出席賽前記者會，他受訪時說到說：「我兒子買了幾付很炫的眼鏡，結果我今天找不到，所以他不是很高興，因為這是大概20年才會發生一次的事情。換做是我不會那麼生氣，我覺得能夠親眼目睹這樣的奇景真的很酷。」

至於本場比賽洋基靠著先發投手Nestor Cortes繳出8局無失分好投，以及新星Anthony Volpe、強打Juan Soto各貢獻一發三分砲，終場就以7:0完封馬林魚，開季至今11戰拿下9勝2敗，也追平隊史最佳紀錄。

總教練Aaron Boone則是給予Nestor Cortes大大的鼓勵，並說到「Nestor Cortes的表現真是太好了，我們非常需要他，我並不擔心他的信心，他知道自己很優秀，現在他在聯盟當中取得了成功，我非常相信他。」

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