高市中華五福圓環路口再優化 槽化線區將改成人行空間
高雄市中華五福圓環位於前金區中華三、四路與五福三路口，是大立百貨商圈必經路線，過去機慢車只能繞行圓環，外環常有壅塞或擦撞情形，為使路口進一步簡化並改善通行動線，經研議後將圓環內側現有槽化線區域轉化成人行空間，並由交通局規劃、工務局道路養護工程處施工，工程已於今（113）年3月底進場施做，預計今年5月完工。
記者郭凱杰／高雄報導
前金區中華五福圓環除鄰接大立百貨商圈，附近還有中央公園、新堀江及玉竹商圈、高雄女中，整體機能發達，也使圓環成為重要交通樞紐。目前圓環內側開放車輛直行，外環開放車輛右轉，而行人僅能繞行外環外側人行道。
工務局表示，為縮短步行路程，道工處配合交通局規劃將環內槽化區改造為人行空間，內側進行鋪面整平，周邊則設置路緣石作為區別人車動線的實體阻隔，並由交通局後續增設行穿線及自行車穿越道線、調整標誌標線與號誌等，讓行人與自行車可以安全直行通過路口，減少過路時間與長度。
道工處也說，交通局未來會再規劃將圓環調整為正交路口，汽機車直行或轉彎將統一由路口通行，以減少車行動線交織，外環則全部作為停車空間使用，可增加停車便利性。同時，為降低交通影響採分區域施工，施工期間請民眾配合遵守相關警示引導措施或提前改道，以維安全及行車順暢。