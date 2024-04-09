日本捕捉野生宋仲基！粉絲拜託合照 男神1反應曝「私下真面目」
南韓男星宋仲基先前帶著英國籍老婆凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）和兒子到日本旅遊，巧遇作家賴珩佳還慰問台灣的地震災情，讓不少台灣粉絲十分感動，如今又有許多網友陸續在當地偶遇宋仲基，曝光他私下的真面目。
記者吳昕蓓／綜合報導
近來不時有網友在微博上傳和宋仲基的合照，不少人都在日本捕捉到野生宋仲基的身影，一名網友就曬出照片，透露在表參道偶遇男神，本來不想打擾對方，糾結後還是決定上前詢問能否合照，沒想到宋仲基竟大方表示：「當然啦，怎麽拍都可以」，還主動和他們攀談，親和力十足。
從照片中能看到，宋仲基戴著鴨舌帽，一身卡其色的輕鬆打扮，看起來心情不錯，男神風采未減，讓不少網友紛紛留言直呼，「宋仲基狀態比之前好一些誒，看著還不錯」、「看著好青春，隔著屏幕都感覺到nice」、「宋仲基是吃了防腐劑嗎」、「又隨和又帥氣」。
事實上，吳淡如4日才發文透露，作家友人賴珩佳人在日本旅遊，意外跟宋仲基當隔壁鄰居，「他還問候台灣並祝台灣安好，真感動！」並表示本來不想打擾宋仲基，但看對方主動釋出善意還是一起合照，最後更不忘強調，「本人真的超年輕瘦瘦的。」讓粉絲超羨慕。
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