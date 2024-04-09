比亞迪自燃事件頻傳！中國新興電動車質量受矚

我是廣告 請繼續往下閱讀
X帳號「淘喵先生」8日則發文聲稱，1輛比亞迪的全新電動車，本月初在運輸途中自燃，當時沒人駕駛也沒在充電，卻發生了不應有的自燃現象。
影片顯示，事件發生在河北滄州，一台載有多輛黑色汽車的聯結車，上頭的電動車猛烈燃燒，現場濃煙陣陣。原po質疑中國電動車的電池技術並沒有過關，卻還能被推入市場，不穩定的電池品質，有如行走的不定時炸彈。中國應急管理部消防救援局發布的2022年第1季度數據亦曾顯示，新能源汽車火災事故同比上升32%。
事實上，電動車自燃或發生意外並非少見，也不僅都限於中國品牌，但比亞迪特別受到關注，主要在於其快速崛起，正以驚人的成長席捲電動車產業。中媒《第一電動網》曾引述專家分析，就跟彩券開獎類似，保有量更大、車主更多的比亞迪，發生故障、自燃的事件數量也會較多，事件被炒熱到大眾眼前的可能性也越高。
雖然有關汽車火災的討論，並不是電動汽車出現後才湧現的，但報導提到，電動車的動力電池一般都放置在座椅下方，中間幾乎沒有絕緣措施，一旦起火，整個車艙都會遭殃，而且相比發動機，動力電池的起火速度較快，從冒煙到爆燃只需要短短數秒，留給車內人員逃生的時間比較短。再者，電池跟油箱的原理不同，油箱是對外界封閉的系統，只要油不外泄就不會起火，電池則不同，其本身既有氧化劑又有可燃物質，這些都是由於電動汽車物理結構帶來的起火擔憂。