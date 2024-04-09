13隻比特犬發狂！群攻主人猛咬5分鐘　他躺狗籠內「血流乾」喪命

比亞迪自燃事件頻傳！中國新興電動車質量受矚

▲中國電動車大廠比亞迪，近年快速席捲中國國內外市場，但安全問題也因此更受關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國電動車大廠比亞迪，近年快速席捲中國國內外市場，但安全問題也因此更受關注。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國知名國產新能源車品牌「比亞迪」，近年國際能見度迅速提升，大有與特斯拉一較高下的意味，卻接連傳出自燃意外，也引發外界對於新能源汽車的安全討論，探討比起傳統燃油車，新能源車輛除了環保優勢以外，安全度是否也能跟上。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《華爾街日報》報導，比亞迪除了在中國本土與特斯拉搶占市場，也大舉向海外進軍，卻遇到幾個主要挑戰，包含市場需求疲軟、公司內部對海外擴張目標的摩擦，以及非常重要的質量控制問題。比如今年1月，倫敦一輛比亞迪公車起火，英國有關部門緊急召回近2000輛公交車，調查顯示可能是車輛的加熱、通風和空調系統存在問題，在無人看管的情況下引發火災。

X帳號「淘喵先生」8日則發文聲稱，1輛比亞迪的全新電動車，本月初在運輸途中自燃，當時沒人駕駛也沒在充電，卻發生了不應有的自燃現象。

影片顯示，事件發生在河北滄州，一台載有多輛黑色汽車的聯結車，上頭的電動車猛烈燃燒，現場濃煙陣陣。原po質疑中國電動車的電池技術並沒有過關，卻還能被推入市場，不穩定的電池品質，有如行走的不定時炸彈。中國應急管理部消防救援局發布的2022年第1季度數據亦曾顯示，新能源汽車火災事故同比上升32%。

事實上，電動車自燃或發生意外並非少見，也不僅都限於中國品牌，但比亞迪特別受到關注，主要在於其快速崛起，正以驚人的成長席捲電動車產業。中媒《第一電動網》曾引述專家分析，就跟彩券開獎類似，保有量更大、車主更多的比亞迪，發生故障、自燃的事件數量也會較多，事件被炒熱到大眾眼前的可能性也越高。

雖然有關汽車火災的討論，並不是電動汽車出現後才湧現的，但報導提到，電動車的動力電池一般都放置在座椅下方，中間幾乎沒有絕緣措施，一旦起火，整個車艙都會遭殃，而且相比發動機，動力電池的起火速度較快，從冒煙到爆燃只需要短短數秒，留給車內人員逃生的時間比較短。再者，電池跟油箱的原理不同，油箱是對外界封閉的系統，只要油不外泄就不會起火，電池則不同，其本身既有氧化劑又有可燃物質，這些都是由於電動汽車物理結構帶來的起火擔憂。

影／特斯拉前進泰國設廠！高層強調東南亞重要性　中國比亞迪競爭

比亞迪創辦人遭爆與元老級高層出軌　「私生子居美國」掀熱議

投資410億元在印尼設廠！比亞迪拼市佔率　擴展東南亞佈局

前蘋果工程師高速公路「自駕輔助」自撞亡！特斯拉與家屬達成和解

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞