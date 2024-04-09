「霹靂布袋戲」首部條漫登場！《肥羊重生後》漫畫星獨家上線
橘子集團原創內容平台漫畫星與經典IP「霹靂布袋戲」推出熱血武俠條漫《肥羊重生後：無慾·無敵》， 3月20日於網路開始連載後即引發熱議，粉絲紛紛於 PTT、Dcard、巴哈姆特討論平台大呼「這畫風我可以」、「太屌了吧」、「這部漫畫畫出老談的精髓！」「這次的漫畫版最帥！」故事描述人氣作家莫少軒，生前遭詐騙集團囚禁虐殺，死後神奇重生，結果與穿越時空而來現代的霹靂明星「談無慾」相遇，兩人從陌生到熟悉、進而攜手戰勝猖獗的詐騙集團，演出華麗反轉大勝利，劇情在趣味中穿插了緊張、不時還會有虐心的情節出現，讓讀者大呼過癮，而聯手創作出這部作品的編劇與作者，也首度分享了他們的創作幕後心情。
記者鍾怡婷/綜合報導
《肥羊重生後：無慾·無敵》由霹靂參與漫畫角色個性刻劃及造型監修，將談無慾亦正亦邪的形象刻劃地絲絲入扣，漫畫劇情由專業舞台劇編劇初雲洛擔綱劇情編排，初雲洛一開始接觸到約稿時，甚至疑惑的問：「談無慾」是誰？但等他開始編寫投入後，真的瞬間被霹靂英雄「談無慾」的個人魅力折服，不僅表示「談無慾」在劇中是個賦予故事更多豐富色彩的複雜角色，甚至還說希望「談無慾」幫他簽名！
另外原本就擅長武打漫畫的漫畫家子詡這次執筆，不僅作品的構圖流暢生動，充分掌握住霹靂迷最喜愛的張力十足的武打畫面，同時也徹底淪陷，成為霹靂戲迷跟「談無慾」的超級粉絲，子詡甚至迷戀的說，如果真的可以遇到穿越時空來到現世的「談無慾」，她希望可以拜託「談無慾」收她為徒。雖然創作過程中處處是全新挑戰，但她確實樂在其中，她也希望，所有條漫粉絲跟霹靂粉絲都能喜歡這部談老大穿越大鬧的精采故事，一起對抗詐騙集團，打擊犯罪，伸張正義。《肥羊重生後：無慾·無敵》未來也將推紙本珍藏版，讓粉絲完整收藏談無慾的不同樣貌。
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