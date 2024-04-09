陳建仁視察屏南快速道路　核定可行性研究報告

屏東地區南北狹長，良好的交通網絡對於地區發展至關重要。今（9）日，行政院長陳建仁、屏東縣長周春米、交通部長王國材、立委徐富癸等一同視察屏南快速道路的規劃進度。在場宣布核定了屏南快速道路的可行性研究報告，並指示交通部加速後續的環評和綜合規劃工作。計劃最快在2年內動工，預計動工後6至7年完成通車。
記者莊全成／屏東報導
陳建仁表示，行政院已經核定了屏南快速道路的可行性評估，並且將持續支持屏東縣政府在基礎建設方面的努力。近年來，屏東縣政府積極爭取基礎建設，包括國道10號、里港交流道、高屏第二快速道路、台九線等項目。中央的目標是建立高速鐵路網和公路網，以實現台灣的一日生活圈。
周春米表示，早在他擔任立委時，就向前院長蘇貞昌報告了屏南快速道路的重要性。屏南快速道路不僅是一條快速安全的回家之路，還是醫療、產業和觀光的重要通道。每逢連假，大量遊客湧入墾丁，導致交通擁堵。該地區交通問題亟待解決，周縣長期待交通部能加速後續審查程序。
屏南快速道路總長65.55公里，分為三個路段，涵蓋潮州、萬巒、新埤、來義、春日、枋寮、枋山、獅子、車城及恆春等鄉鎮。該道路完工後將減少86個號誌化路口，縮短恆春半島緊急醫療後送時間30至70分鐘，提供一條快速聯外的緊急防救災及醫療運送道路。
屏南快速道路可串聯西部高快速公路與東部地區，是環島快速公路網的重要組成部分，並進一步連結國道3號及台88線，加速農產運送、促進觀光發展，實現區域發展的均衡。屏東縣府交通旅遊處表示，將協助公路局與當地民眾溝通，減少屏南快速道路用地取得所面臨的問題，以利工程早日開工。