不只iPhone！Google也推尋找裝置功能　東西掉了數億台安卓幫忙找

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1. 定位離線設備
即使安卓裝置處在離線狀態，使用者仍可透過撥打電話或至地圖App查看遺失的安卓手機和平板電腦位置，由於Pixel 8和8 Pro採用專門的Pixel硬件，故用戶甚至可以在設備關閉或電池電量耗盡時找到設備。
2. 使用相容的藍牙標籤追蹤日常物品
自今年5月開始，使用者將能在「尋找我的裝置」App中使用Chipolo和Pebblebee等2大藍牙標籤，來定位鑰匙、錢包或行李等日常物品，eufy、Jio、摩托羅拉等公司的更多藍牙標籤將於今年相繼釋出，這些追蹤器專為此App而構建，將與安卓和iOS上的未知追蹤器警報相容，以幫助保護免受不必要的追蹤。
3.尋找附近的物品
有時候要找的東西其實近在咫尺，但就是怎麼找都找不到，用戶可使用「尋找附近（Find nearby）」按鈕功能，幫助使用者準確的找出它隱藏的位置。當第三方藍牙追蹤器於5月推出時，用戶也可用它來尋找日常物品，例如錢包或鑰匙。
4.可用Nest系列裝置定位距離
有時會不小心在家中遺失鑰匙或手機，此時「尋找我的裝置」App可利用家中Nest裝置算出「遺失物品」的距離，用戶可參考遺失物品大概的位置，提供簡單的參考。
5.與朋友和家人分享配件
已開放用戶可將物品設定為「共享狀態」，像是房間鑰匙、電視遙控器，或是出國用的行李等，若不幸遺失時，透過「尋找我的裝置」App即時定位這些物品，以便在丟失物品時可輕鬆找出。