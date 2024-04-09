支持青少年運動發展 運彩協進會贊助兩校羽球隊勇闖全中運
全國中等學校運動會本月登場，羽球世界球后戴資穎母校高雄中學及三民國中羽球隊，此次共有30位選手晉級全中運，運彩協進會今年度開始推動「支持台灣青少年運動發展計畫」，在全中運開打前特別贊助30萬元加油金，支持選手全中運前的強化訓練，希望為高雄在地球隊盡一份心力，支持選手在全中運奪得好成績。
記者陳美嘉／高雄報導
運動彩券每一筆投注金額，都會提撥12%資助國內體育。運彩協進會秘書長王榮晟表示，今年運彩經銷商換證重新洗牌，是一個全新的開始，因此希望透過各項活動帶起全民對運動的熱情，進而提高對運動彩券的關注。運彩協進會今年度推動「支持台灣青少年運動發展計畫」，希望讓台灣體育環境能夠更健全發展。
王榮晟指出，羽球是國內運動人口最多的球類運動，也是國人引以為傲的新一代國球。高雄是羽球發展的重鎮，特別是雄中和三民國中，培養出包括戴資穎、簡毓瑾、謝裕興等眾多國際級羽球好手，這次希望從贊助羽球基層運動開始，為支持台灣體育盡一份心力。
出席贊助儀式的雄中校長莊福泰表示，不管在台灣或國外，體育都等於國力，也代表國家的進步，台灣努力培育體育人才，要靠公私部門的支持，感謝運彩協進會等民間廣大力量的幫助，未來也希望引進社會各界資源，一起讓台灣的體育運動更加蓬勃發展。