6歲男童流感併發腦病變！反應遲緩、表達混亂 加護病房治療中
衛福部疾管署今（9）日說明疫情變化，其中流感上週新增16例併發重症個案，包括2位小於10歲的孩童、兩人都居住於南部，其中一位6歲男童有先天性心臟病史，流感發病後出現反應遲緩、無法聽從口頭指示、語言表達混亂等表現，目前已生命徵象穩定、意識清楚，但仍在加護病房持續治療中。
記者林志怡／台北報導
疾管署防疫醫師林詠青說明，上週新增2例小於10歲的流感併發重症個案，都是居住於南部的6歲幼童，包括一男一女，兩人都沒有接種本季流感疫苗，其中6歲男童本身具有先天性心臟病史，個案於4月初出現腹瀉，隔天開始咳嗽、並陸續出現發燒、意識不清，以及食慾、活力下降等。
林詠青表示，個案帶往醫院就醫後，經過流感快篩確診A型流感，給予口服抗病毒藥物治療後，仍出現反應遲緩、無法聽從口頭指示、語言表達混亂等，因此懷疑個案有流感併發腦部病變情況，收治於加護病房，並提供注射型流感抗病毒藥物，目前持續治療中，但意識已恢復清楚、生命徵象穩定。
針對另一位流感併發重症幼童個案，林詠青說明，該位6歲女童本身沒有潛在疾病，在3月底出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，曾在診所就醫，但過了2天症狀仍未改善，且出現呼吸窘迫，因此再次就醫，經流感快篩確診A型流感，胸部X光顯示有肺炎，住院一週後病況改善，目前轉入一般病房治療中。