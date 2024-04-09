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王品「初瓦、嚮辣」食物驗出諾羅病毒！症狀傳染、預防方式一次看

▲王品集團旗下餐廳「初瓦」及「嚮辣」爆疑似食物中毒事件，疾管署在初步的檢驗過後，判斷可能是「諾羅病毒」導致。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品集團旗下餐廳「初瓦」及「嚮辣」爆疑似食物中毒事件，疾管署在初步的檢驗過後，判斷可能是「諾羅病毒」導致。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張志浩／綜合報導

日前，王品集團旗下餐廳「初瓦台北西門店」及「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」爆發疑似食物中毒事件，疾管署在初步的檢驗過後，判斷可能是「諾羅病毒」導致，醫師表示，諾羅病毒傳染力強，散播能力可長達兩週，容易引發群聚感染，是大人與小孩都需慎防的病毒。

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🟡諾羅病毒傳染方式

書田診所小兒科主治醫師蘇軏說明，諾羅病毒主要透過「飛沫傳染」，雖然主要的流行期在冬天，但如果食品、環境不衛生，或是食物沒有充分加熱、煮熟，病毒就容易汙染食物，進而引起規模性傳染。

▲嚮辣台北松江店直擊，現場客人用餐不避諱大聊新聞事件。（圖／記者蕭涵云攝）
▲諾羅病毒主要透過「飛沫傳染」，如果食品、環境不衛生，或是食物沒有充分加熱都容易造成病毒滋生。（圖／記者蕭涵云攝）
🟡諾羅病毒預防

在預防上，由於諾羅病毒引起的急性腸胃炎傳染力很強，且目前沒有疫苗，因此平時要養成勤洗手習慣，酒精性消毒劑對諾羅病毒也效果不佳，患者接觸過的環境及器物表面，建議以稀釋過的漂白水消毒，在接觸患者後、用餐前、如廁後也務必用肥皂或洗手乳正確洗手。

胸腔暨重症專科醫師黃軒也提醒，日常生活中許多人會在吃飯前、上廁所後，狂用75%酒精噴雙手，雖然在病毒大流行的情況下，濃度在70％至95％間的酒精有消毒效果，國人在新冠疫情爆發後也養成了這個習慣，但酒精能破壞新冠病毒的病毒膜（脂質套膜），使其失去毒性，但「諾羅病毒沒有脂質套膜，且對酒精不敏感」，因此「不代表所有病毒在75%酒精搓揉下，也會全部消失。」

▲勤消毒可以避免細菌入侵。（示意圖／取自photo AC）
▲諾羅病毒無法透過酒精消除，因此平時要養成勤洗手習慣。（示意圖／取自photo AC）
🟡諾羅病毒症狀

蘇軏指出，常見症狀有噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，也可能合併發燒、頭痛、肌肉酸痛。感染諾羅病毒後，會有12至72小時的潛伏期，隨後便會出現上述症狀，多數在1至3天內好轉。

🟡諾羅病毒治療

蘇軏說明，臨床上醫師會依照患者年齡、症狀、接觸史、理學檢查等做出判斷，不一定會進行糞便檢驗去辨別是否確診，對於疑似感染諾羅病毒者會以「支持性療法」為主，給予症狀緩解藥物。

不過，由於嚴重的嘔吐及腹瀉會造成體液流失，因此在病程中，要注意水分和電解質的補充，本身有慢性病，或年紀較小的兒童要特別小心是否出現脫水的症狀，如尿量明顯減少、精神反應不佳、哭鬧時眼淚減少等。

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