護愛另一半下場不同！具俊曄被讚：成熟穩重　孟耿如遭罵到關粉專

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具俊曄保護大S的行為看在網友眼裡，一面倒都是好評，「歐巴具俊曄，對真愛深情款款，他公開的肉麻，不會讓人看了，有感到假掰與噁心」、「放閃放閃～歐巴的脾氣總是讓人聽起來就舒服， 要幸福快樂喔」、「很有風度又成熟穩重的人，有時不語是最好回應，做好自己，何必在乎別人言語，自己生活開心幸福是最實在的，希望一直幸福下去！」
黃子佼遭控訴曾經對少女性騷擾、強制猥褻，以及購買7部未成年少女裸露影片被判緩起訴，輿情譁然，孟耿如在老公道歉後發文：「未成年的性議題事件，做錯了該罰，該承擔，該面對，這點完全不置可否，判決的結果完全尊重司法給的懲處」、「無論如何，影片下載及購買的行為，促使了非法網站的猖獗及造成更多女性的傷害；這部分真的錯了！真的錯了！真的錯了！」
怎料，孟耿如還是因為一句「黃先生未了解販售者影片的取得來源，而忽略了網站背後細思極恐的犯罪問題」被罵翻，網友痛斥：「每日的懺悔都是下載未成年性犯罪影片來觀賞，孟耿如真睜著雙眼說瞎話，搞不好還縱容」、「無藥可救！」但還是有人心疼孟耿如，「妳不用再為他道歉，妳現階段只需要調整好自己，黃先生的事他需要自己面對、承擔！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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