黃子佼愛私約「素人也不放過」！大炳26年前早警告　揭他特殊癖好

護愛另一半下場不同！具俊曄被讚：成熟穩重　孟耿如遭罵到關粉專

▲護愛下場不同，大S老公具俊曄（左圖）贏得網友激賞　黃子佼老婆孟耿如被罵到關粉專。（圖／記者吳翊緁攝、NOWnews資料照）
▲護愛下場不同，大S老公具俊曄（左圖）贏得網友激賞　黃子佼老婆孟耿如被罵到關粉專。（圖／記者吳翊緁攝、NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

近來有兩對明星夫妻的另一半遭受口水攻擊，讓另一半出於人性先後為愛挺身而出，不過輿論反應猶如天壤之別，具俊曄回應大S被前夫汪小菲開撕，強調檢調已經還予清白，發言被網友稱讚成熟穩重，「他的肉麻不會讓人看了感到假掰與噁心」、「找到對的人才會幸福」，反之孟耿如再次代黃子佼道歉和謝罪，承諾丈夫絕對不會逃避責難，依然遭網友罵到關閉臉書、IG。

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大S日前被汪小菲公開質疑婚內出軌，還跑到台北信義住處大鬧，再赴派出所檢舉她和妹妹小S濫用安眠藥，對外始終沉默的具俊曄，昨（8）日現身宣傳5月4日舉行的DJ秀，親自幫愛妻闢謠，「都不是真的」、「檢調已經還給我們清白」，他相信公道自在人心，雖然心裡難免委屈，但自己會忍住情緒，「就是陪在熙媛身邊，成為她的力量。」

▲具俊曄。（圖／記者吳翊緁攝）
▲具俊曄坦言很難不去看新聞，唯有自己心定才不會被影響情緒。（圖／記者吳翊緁攝）
具俊曄保護大S的行為看在網友眼裡，一面倒都是好評，「歐巴具俊曄，對真愛深情款款，他公開的肉麻，不會讓人看了，有感到假掰與噁心」、「放閃放閃～歐巴的脾氣總是讓人聽起來就舒服， 要幸福快樂喔」、「很有風度又成熟穩重的人，有時不語是最好回應，做好自己，何必在乎別人言語，自己生活開心幸福是最實在的，希望一直幸福下去！」

黃子佼遭控訴曾經對少女性騷擾、強制猥褻，以及購買7部未成年少女裸露影片被判緩起訴，輿情譁然，孟耿如在老公道歉後發文：「未成年的性議題事件，做錯了該罰，該承擔，該面對，這點完全不置可否，判決的結果完全尊重司法給的懲處」、「無論如何，影片下載及購買的行為，促使了非法網站的猖獗及造成更多女性的傷害；這部分真的錯了！真的錯了！真的錯了！」

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▲孟耿如為家人堅強，發言還是被網友罵到臭頭。（圖／NOWnews資料照）
怎料，孟耿如還是因為一句「黃先生未了解販售者影片的取得來源，而忽略了網站背後細思極恐的犯罪問題」被罵翻，網友痛斥：「每日的懺悔都是下載未成年性犯罪影片來觀賞，孟耿如真睜著雙眼說瞎話，搞不好還縱容」、「無藥可救！」但還是有人心疼孟耿如，「妳不用再為他道歉，妳現階段只需要調整好自己，黃先生的事他需要自己面對、承擔！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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