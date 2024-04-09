人物／傳顧立雄將接任國防部長　驚人資歷一次看

6月試辦彈性育嬰假「單日」可請！職業爸爸看法兩極：錢才是重點

▲勞動部預計在6月試辦更彈性的育嬰假，「單日」也可以請，職業爸爸看法兩極。（圖／取自Pixabay）
▲勞動部預計在6月試辦更彈性的育嬰假，「單日」也可以請，職業爸爸看法兩極。（圖／取自Pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

勞動部預計在6月試辦更彈性的育嬰留職停薪，雇主可讓勞工以5天或7天請育嬰留停，也可提供「單日」請假，盼能催生、鼓勵男性參與育兒。《NOWnews今日新聞》採訪到2位職業爸爸，提供了兩極看法，有人認為更彈性的育嬰假能幫助家庭應付臨時狀況，讓他更有意願、更敢請假，也有人表示，現代人生養小孩的考量仍是「錢」有沒有到位。

我是廣告 請繼續往下閱讀
現行育嬰留停規定，在孩子出生之後，直到滿3歲之前，爸媽都可以申請育嬰假，在家陪伴小孩，每次以不少於6個月為原則，但勞工若有低於6個月的需求，可以申請不低於30天的育嬰假，以2次為限；同時，還能申請育嬰留職停薪津貼，在家照顧孩子的同時，能領到80%的薪水。

近年民團推動育嬰假彈性化，盼政府開放以日、小時為單位請領，鼓勵更多男性投入育兒，也因應職場需求，讓大眾更願意生養小孩。勞動部昨天宣布，規劃彈性育嬰留停試辦計畫，雇主可讓勞工以5天或7天為單位申請育嬰假，也可單日申請，目前共有63家公私企業有意願參與，最晚6月試辦計畫會上路。

家有1歲孩子的職業爸爸張先生接受 《NOWnews今日新聞》採訪時表示，縮短育嬰假請假天數，對於家庭來說更方便，有時候保母臨時有狀況，如確診生病、請假出遊等，家庭就很需要短期的育嬰假，像之前他朋友家的保母生病，要去醫院檢查治療，請假2週，若按照現行法令，最低得請1個月假又太多。

張先生說，若能改為5天或7天、或甚至單日即可請假，對於一般家庭來說，可以運用的彈性更高，男性也會更敢請假，無須擔憂請太長假，耽誤到工作、中斷職業生涯、甚至影響到升遷，非常有幫助，也讓他更願意請、也更敢請假。 

家有男童的職業爸爸何先生說，政府若要催生，「錢」夠不夠養小孩，還是年輕人最在意的，像育嬰假只能補助到8成薪，對於像他這樣雙薪、又有房貸壓力的家庭來說，形同被扣薪，當時老婆請完2個月產假，就馬上回去上班了，完全不敢請育嬰假，好險有岳父母當後援，幫忙帶小孩到3歲，再送去幼幼班。

何先生說，對於職業爸爸、職業媽媽來說，請1、2年的育嬰假非常冒險，不但只能拿到8成薪，還要面臨能否回到職場，會不會被調職等等，且孩子的照顧需求是長期，不會是5天、7天就能解決的事情，若真的臨時有事，他會請事假、特休來處理，比較麻煩的是長期育兒的經濟壓力，也是年輕人不敢生小孩最大的原因，因此他認為，更彈性的育嬰假，對於催生沒有誘因。

yes123求職網日前調查就指出，勞工「最希望」企業提供的生養育福利，在可複選情況下，前5名分別為「生育獎勵金」（46.2%）、「每月固定的育兒津貼」（45%）、「配合小孩作息，彈性工時」（43.7%），以及「育嬰期間在家上班」（37.9%）、「員工專屬的托育機構」（36.3%）。

而不管現在有無子女，若有小孩之後，合計高達93.8%的上班族表示，「會考慮」請半年的育嬰假，其中67.4%是「爸爸媽媽輪流請」、21.1%為「媽媽請」、僅有5.3%選擇「爸爸請」。

對於請育嬰假的人來說，擔心在這半年期間，無法恢復原職，有44.5%評估，「有機會回到公司上班，但會被調職」；33.4%評估，「沒有機會回到原公司」；剩下的22.1%最樂觀，認為「可以回到原職」。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，基於各種顧慮，實際上「職場爸媽」對於請育嬰假這件事，總顯得較為猶豫與不安，一方面擔心增加同事的工作量，另一方面又擔心復職問題，特別是「非技術人員」，恐怕更怕職位、職務，早就被別人取代了。

鼓勵男性育嬰！勞動部6月起試辦更彈性育嬰假、可請「單日」假

育嬰假有望以「日」請領！勞動部擬小規模試辦、最低5天為單位

兒童節爸媽喊要親職假！托盟呼籲：0到8歲都能用、小時或日為單位

國小暴力事件年增逾9成！教團推有薪親職假、每年「1子女8小時」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞