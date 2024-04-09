影／大谷翔平又開轟了！賽前告白妻子大爆發　本季第3轟出爐

連環爆！兄弟「泡麵組合」變「泡菜組合」　後援崩盤問題怎麼救？

▲中信兄弟投手李振昌退化問題嚴重，昔日泡麵組合也瓦解。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2020.04.25）
▲中信兄弟投手李振昌退化問題嚴重，昔日泡麵組合也瓦解。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2020.04.25）

文/強打中年

中華職棒中信兄弟牛棚崩盤問題嚴重，上週碰上樂天桃猿連兩戰被逆轉，且一天比一天慘，上周六從8：3領先被翻盤，上週日更扯，則是8：0領先被爆打成8：11，中繼、後援無法守成，過去球迷熟知的「泡麵組合」變成「泡菜組合」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
過去兄弟由蔡齊哲、吳俊偉、李振昌組成勝利組牛棚，球迷戲稱只要煮一碗泡麵的時間，就能收拾對手。如今卻走味成「泡菜組合」，上場就被打爛，讓球迷非常感慨。

▲中信兄弟後援投手吳俊偉本季表現下滑。（圖／中職提供）
▲中信兄弟後援投手吳俊偉本季表現下滑。（圖／中職提供）
牛棚老化問題嚴重

檢視問題的原因，主要是牛棚老化嚴重，加上傷兵問題，才會導致崩盤的骨牌效應，若二軍無法有球員扮演救世主，或球團沒有請洋將轉後援，未來兄弟被逆轉恐變成常態。

兄弟牛棚本季累積投了17.1局，被敲出27支安打，累計6場比賽丟掉16分，非常不理想。尤其牛棚投手群的三振比率也僅有15.7%，相較於全聯盟的平均20.3%低上許多，關鍵時刻無法用三振化解危機，也增加大量失分的風險。

▲中信兄弟投手呂彥青目前還在執行復健。（圖／NOWnews資料照）
▲中信兄弟投手呂彥青目前還在復健。（圖／NOWnews資料照）
找洋將當後援可能是近期解答

近年兄弟選秀多以野手為主，尤其去年選秀只選了林暉盛一名投手，過去幾年的選秀成效也不好，牛棚投手蔡齊哲、吳俊偉、李振昌、謝榮豪、江忠城、彭識穎、王凱程和楊志龍等，都是老面孔，缺乏有效地換血，加上王牌後援投手呂彥青受傷，誰來關門?成為兄弟開季的難題。

快評／不再當隱形人！林智平「哽咽的一擊」再見安打、留名大巨蛋

快評／「浪花兄弟」季末該醒了　Curry、K湯爆發不能只是曇花一現

快評／大谷翔平道奇首轟終於「炸裂」！與過去相比這次為何來晚了

快評／熱身賽核爆、季賽變鐵牛棚　樂天5後援0失分、還誕生終結者

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞