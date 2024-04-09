連環爆！兄弟「泡麵組合」變「泡菜組合」 後援崩盤問題怎麼救？
中華職棒中信兄弟牛棚崩盤問題嚴重，上週碰上樂天桃猿連兩戰被逆轉，且一天比一天慘，上周六從8：3領先被翻盤，上週日更扯，則是8：0領先被爆打成8：11，中繼、後援無法守成，過去球迷熟知的「泡麵組合」變成「泡菜組合」。
文/強打中年
過去兄弟由蔡齊哲、吳俊偉、李振昌組成勝利組牛棚，球迷戲稱只要煮一碗泡麵的時間，就能收拾對手。如今卻走味成「泡菜組合」，上場就被打爛，讓球迷非常感慨。
牛棚老化問題嚴重
檢視問題的原因，主要是牛棚老化嚴重，加上傷兵問題，才會導致崩盤的骨牌效應，若二軍無法有球員扮演救世主，或球團沒有請洋將轉後援，未來兄弟被逆轉恐變成常態。
兄弟牛棚本季累積投了17.1局，被敲出27支安打，累計6場比賽丟掉16分，非常不理想。尤其牛棚投手群的三振比率也僅有15.7%，相較於全聯盟的平均20.3%低上許多，關鍵時刻無法用三振化解危機，也增加大量失分的風險。
找洋將當後援可能是近期解答
近年兄弟選秀多以野手為主，尤其去年選秀只選了林暉盛一名投手，過去幾年的選秀成效也不好，牛棚投手蔡齊哲、吳俊偉、李振昌、謝榮豪、江忠城、彭識穎、王凱程和楊志龍等，都是老面孔，缺乏有效地換血，加上王牌後援投手呂彥青受傷，誰來關門?成為兄弟開季的難題。