內需市場回溫！麥味登母公司揚秦國際 3月、Q1營收雙創同期新高
麥味登母公司揚秦國際今（9）日公布3月營收為1.93億元，年增10.46%、月增15.09%，另Q1營收為5.67億元，季減1.16%、年增16.32%，雙創歷年同期營收新高。揚秦總經理林麗玲表示，國內通膨壓力趨緩，內需市場持續回溫，「麥味登」與「炸雞大獅」雙品牌的營運規模擴大，截至目前，麥味登總店數855家，炸雞大獅海內外店數113家。
記者林莞茜／綜合報導
林麗玲指出，雖然第一季普遍為早午餐產業淡季，但隨著國內通膨壓力趨緩，內需市場持續回溫，第一季營收逆勢突破，再創新高，其中麥味登門市在APP預約點餐等數位應用服務廣受消費者喜愛；展望後市，林麗玲觀察首季首場國際連鎖加盟大展後發現，有意願加盟創業的族群更勝以往，青壯年創業更是主力族群，揚秦連鎖加盟總部針對年後轉職與小資創業族群，提供最高80萬元的無息分期專案，在總部的營運輔導與資金奧援下，不僅可以舒緩創業者的資金壓力，隨著創業熱度逐步加溫，預期將可帶動「麥味登」與「炸雞大獅」雙品牌國內展店速度。
而在國際發展方面，揚秦國際「炸雞大獅」區域代理授權也有新的斬獲，除了已完成「印尼大雅加達」地區續約外，並新簽訂「印尼萬隆」地區授權，印尼當地在揮別疫情的陰霾後，各區域在展店規畫上亦轉為積極，將挺進人潮聚集的百貨商圈，加大展店力度。