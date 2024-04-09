台灣祭吸引百萬人次　創造10億商機

童趣四月遊駁二！手作、市集、展覽好玩好逛

▲駁二園區內的in89駁二電影院將舉辦「小小老闆市集」，更讓小寶貝們直接在電影院前擺攤當頭家。（圖／駁二提供）
▲駁二園區內的in89駁二電影院將舉辦「小小老闆市集」，更讓小寶貝們直接在電影院前擺攤當頭家。（圖／駁二提供）

記者黃文德／高雄報導

駁二藝術特區是高雄知名旅遊景點，不僅吸引外國遊客，也深受在地人喜愛。四月份更推出多檔親子活動，邀大小朋友手牽手同遊。in89駁二電影院結合著色比賽、電影放映、手作課程與市集，誠品駁二店規畫兒童主題書展，木育森林駁二門市舉辦「森林解謎，闖關送好禮」，更有適合大小朋友一同觀展的「玩玩兔米飛創意展」與「2024 貓貓蟲咖波十週年環島感謝祭」。

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高市府文化局長王文翠表示，駁二藝術特區長期注重親子服務內容，園區內不只有寬廣的綠地讓孩子奔跑休憩，當代館、動漫倉庫秉持推廣藝術教育理念持續推出各式主題展覽外，也時常辦理親子都能輕鬆消化的卡通特展、體驗課程，而步行在駁二園區內，沿途遇見的裝置藝術作品，更能吸引小朋友的新奇視線，十分適合安排親子行程。

▲駁二時常舉辦親子都能輕鬆消化的卡通特展、體驗課程，等而步行在駁二園區內，沿途遇見的裝置藝術作品，更能吸引小朋友的新奇視線。（圖／駁二提供）
▲駁二時常舉辦親子都能輕鬆消化的卡通特展、體驗課程，等而步行在駁二園區內，沿途遇見的裝置藝術作品，更能吸引小朋友的新奇視線。（圖／駁二提供）
駁二園區內的in89駁二電影院，有全台最大的親子影廳，具備兒童沙發座椅、兒童套餐與親子專用廁所等服務設施。適逢in89豪華影城 60周年慶，即日起至4月30日推出「集點護照著色比賽」；4月13日限定的「功夫熊貓-親子甜點手作體驗」，邀請型男甜點師江舟航指導小朋友們動手製作造型杯子蛋糕；4月13、14日舉辦的「小小老闆市集」，更讓小寶貝們直接在電影院前擺攤當頭家。

此外，誠品駁二店即日起至5月9日推出「我是傳奇！兒童偶像星樂園」兒童主題書展，邀請大小朋友透過閱讀來追星，跟著故事中的傳奇角色以及陪孩子長大的超級巨星，一起挖掘創意、知識與勇氣。主打互動遊樂大型木製設施的「Wooderful land木育森林」，則舉辦「森林解謎，闖關送好禮」活動，於店內體驗設施並挑戰解答木育小卡，即贈送小禮。

駁二大勇區P3倉庫的世界經典「玩玩兔米飛創意展」開展以來人氣超旺，展出超過300件獨具一格的miffy創意作品；台灣原創漫畫角色「咖波」也將於4月27日至28日於駁二大勇區藝術廣場舉辦「2024 貓貓蟲咖波十週年環島感謝祭」，推出限定大禮包及區域限定紀念章，還有超萌咖波人偶見面會。詳細資訊請上各店家官網及駁二官網查詢。

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