童趣四月遊駁二！手作、市集、展覽好玩好逛

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駁二園區內的in89駁二電影院，有全台最大的親子影廳，具備兒童沙發座椅、兒童套餐與親子專用廁所等服務設施。適逢in89豪華影城 60周年慶，即日起至4月30日推出「集點護照著色比賽」；4月13日限定的「功夫熊貓-親子甜點手作體驗」，邀請型男甜點師江舟航指導小朋友們動手製作造型杯子蛋糕；4月13、14日舉辦的「小小老闆市集」，更讓小寶貝們直接在電影院前擺攤當頭家。
此外，誠品駁二店即日起至5月9日推出「我是傳奇！兒童偶像星樂園」兒童主題書展，邀請大小朋友透過閱讀來追星，跟著故事中的傳奇角色以及陪孩子長大的超級巨星，一起挖掘創意、知識與勇氣。主打互動遊樂大型木製設施的「Wooderful land木育森林」，則舉辦「森林解謎，闖關送好禮」活動，於店內體驗設施並挑戰解答木育小卡，即贈送小禮。
駁二大勇區P3倉庫的世界經典「玩玩兔米飛創意展」開展以來人氣超旺，展出超過300件獨具一格的miffy創意作品；台灣原創漫畫角色「咖波」也將於4月27日至28日於駁二大勇區藝術廣場舉辦「2024 貓貓蟲咖波十週年環島感謝祭」，推出限定大禮包及區域限定紀念章，還有超萌咖波人偶見面會。詳細資訊請上各店家官網及駁二官網查詢。