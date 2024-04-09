最無極限的「限制級遊戲」！MMORPG《波拉西亞戰記》玩法大公開

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《波拉西亞戰記》廣大無邊的世界中，勢不兩立的人類聯盟與妖精，以及派系力量的牽動，高潮迭起的三維故事正在上演。兩大衝突串起主要故事線，敘述人類與妖精間的權勢之戰，以及人類彼此間的搶奪之爭，敵對、中立、信任等錯綜複雜的關係燃起戰火一觸即發，大規模戰爭無時無刻上演。
此外，廣泛分佈在各個地區的16個派系勢力，亦是牽引遊戲世界走向的關鍵力量。每個派系皆有獨特之外觀及背景故事，玩家可以任意體驗派系任務，逐層探索背後隱藏的深層故事；派系亦是遊戲中重要的獎勵元素，當玩家與派系友好度增加時，即有機會透過派系商人購買頂級裝備。
首創據點建設機制、以「旅團」為遊戲核心樂趣、24小時不限時間、地點的無限攻城戰事！
《波拉西亞戰記》的核心內容在無縫世界中的數個據點發生大規模戰鬥，而擁有不同規模及資源的「旅團」即為據點爭奪戰的主要角色。旅團是遊戲樂趣的核心，每位玩家可隸屬一個旅團，並定居在其佔領的據點進行經營管理，與旅團成員共同作戰、經營建造、研究生產、製作販售、合作貿易等，享受共同付出及收成樂趣！
旅團佔領基地後將擁有該領土的所有權，並獲得該地區的絕對權力，包含調整據點內出售的稅收或商品、建造攻城兵器製造所、黑劍製造所、以及雜貨店等。
除了首創據點建設之機制，24小時在21個據點不斷上演的無限戰事更是《波拉西亞戰記》的一大亮點。「攻城據點戰」可由數個旅團同時進行、交叉對抗，旅團亦可依據戰爭引爆的局勢選擇開戰或協商談判，高度倚賴大量策略戰術及心理策略布局，每一場戰事也將因為旅團的抉擇產生意想不同的結果！
在戰火不停歇的波拉西亞世界中，每一個據點擁有不同的地形優劣及特色，攻守雙方如何配置適合的出戰成員與隊伍組成更是扭轉局勢、以小搏大的關鍵，將MMO中的PVP樂趣推升到最高點！
絕對不能懈怠！運籌帷幄、勝者為王的攻城戰事！
玩家需針對要佔領的駐紮地進行宣戰，將守護圖騰獸推進至敵方據點，並逐一破壞敵方尖塔及城門，進入敵方城池摧毀祭壇，以取得勝利。過程也須留意守方攻擊，若圖騰獸遭守方摧毀即為失敗。玩家亦能善用各項攻城兵器，例如透過衝車近距離破壞敵方建築，利用投石機遠距投擲石塊攻擊敵方建築，或是出動裝甲架橋車架起橋樑，製造新的進攻路線。
遊戲內據點依規模等級由小而大分為駐紮地、要塞、城堡，不同據點占領後提供的獎勵及Buff將各不相同；不同規模的據點發生的攻城規模亦不相同，小至幾十人的小規模游擊戰、大至幾百人的史詩戰役，都將在遊戲中不斷發生。玩家們需在攻城前準備好所需資源以及攻城器具，用以應對戰場瞬息萬變的情況。
另一方面，不同於大多數MMORPG以瞬間移動作為主要移動方式之機制，《波拉西亞戰記》以坐騎為主要移動工具，為玩家提供原始戰爭樣貌的遊戲樂趣，同時亦避免瞬移機制造成特定勢力獨大的壟斷情況。