內幕／文人領軍接國防部長 美方早掌握讚顧立雄「好人選」
總統當選人賴清德內閣人事布局引起關注，有媒體報導指出國安會秘書長顧立雄將接任國防部長，據悉美國在台協會（AIT）官員在日前拜會民進黨人士，過程中除關心內閣人選外，對於外交國防及兩岸政策方面，直接點名顧立雄是國防部長的好人選，認為其邏輯清晰且資歷豐富，更代表賴清德延續小英路線，話語間透露美方早已掌握並認可顧立雄文人領軍，「斜槓」接任國防部長。
記者陳威叡／台北報導
賴清德組閣引發外界熱議，有媒體報導指出首任正副閣揆由民進黨前黨主席卓榮泰、文化部前部長鄭麗君接任，另傳出國安會秘書長顧立雄，在520後無縫接軌接任國防部長，將成為史上第7位「文人部長」。顧立雄現年65歲原為律師，其資歷豐富，曾任國大代表、立委、不當黨產處理委員會主委、金管會主委與國安會秘書長。
據悉AIT官員日前拜會民進黨人士，欲探聽賴清德組閣進度，但提到外交國防及兩岸政策時，直接直接點名顧立雄是國防部長的好人選，認為其邏輯清晰且資歷豐富，再者又能延續蔡英文路線，詢問黨內人士看法為何，話語間透露美方早已掌握並認可顧立雄文人領軍，「斜槓」接任國防部長。
而早在媒體揭露顧立雄任國防部長前就早已有跡可循，賴清德、蕭美琴本月初到國防部聽取簡報，當時顧立雄便全程陪同，被視為將出任國防安全體系中要職，另傳出蕭美琴日前訪美，加上AIT主席羅森柏格訪台後，外交國安布局就已經大勢底定，AIT官員掌握國防部人選，自然也不令人感到訝異。
此外顧立雄連續2年率領國安高層赴美，參與台美重要安全溝通平台的蒙特瑞會談，對台重要性不言而喻，本次賴清德內閣人選曝光，熟悉與美方溝通協調的顧立雄出線，視同向美方保證「蔡規賴隨」的路線不變，讓AIT大讚是「好人選」。