名家論壇》黃至堯／《繁花》角色MBTI人格解析！你最像劇中的誰？

我是廣告 請繼續往下閱讀
近期陸劇《繁花》引起熱烈討論，我當時上課地點就在繁華的南京路步行街，劇中的黃河路、外灘…都是我常去的地方，面對五光十色的上海灘，暗自告訴自己：「世界一流大城市，我一定要再回來。」一轉眼，我在上海待了快20年，更沒想到20年後MBTI火了、繁花也火了！
想必大家都熱議過了劇中各角色的性格特點，現在就讓我們結合這些角色來談談MBTI吧！
- 能量領域：外向和內向
內向型(I)通過獨自思考和反思獲取能量。比起社交更喜歡安靜獨處，注重個人思考和內心世界，擅長獨自完成任務。李李就是標準的I。
- 認知領域：感性和直覺
直覺型(N)更注重概念、未來和抽象。喜歡思考未來趨勢，從宏觀角度看待問題和決策。善於憑空想像，面對覆雜，抽象問題表現出色。汪小姐就是N。
- 思考領域：思考和情感
情感型(F)容易考慮到他人情緒，進而影響行為決定。與人相處時能喜歡欣賞、體諒、態度友好、重視細節、價值觀和情感。阿寶是典型代表。
- 行動領域: 判斷和理解
理解型(P)根據情況彈性做決策和行動。靈活、善於根據情況變化，靈活地調整計畫。從汪小姐身上看到很多P的特質。
結論
用平時不寫字的那隻手寫自己的名字，肯定不順！MBTI幫助你理解自己與他人的偏好、優勢，更好地與人互動將大大增加職場競爭力。對老闆而言，如何激勵團隊, 凝聚向心力一直是頭痛問題，善用人格類型分配任務、管理團隊很重要。市場高度競爭，唯有加速發揮員工潛力，促進團隊合作，企業才能存活。讓我們一起與時俱進！MBTI火了、繁花火了，下一個火的就是你！
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com