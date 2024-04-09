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名家論壇》黃至堯／《繁花》角色MBTI人格解析！你最像劇中的誰？

▲王家衛導演、胡歌主演的《繁花》，描述上海風華傳奇。（圖／澤東電影）
▲王家衛導演、胡歌主演的《繁花》，描述上海風華傳奇。（圖／澤東電影）

文/黃至堯

20多年前剛從研究所畢業，從美返台後在STAR TV擔任HR，當時台灣沒有MBTI認證，只能大費周章地從台灣飛香港再轉機到上海，參加認證班，印象中學費、機票、酒店…花了我2個多月的薪水，當時好不心疼。

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老師長相斯文帥氣，帶著細框眼鏡，滿滿學者氣質，教學技巧純熟又不失幽默，課程氛圍特別好，短短幾天的學習卻對我之後的發展幫助很大。學成後我的收入也翻了好幾倍，後來才知道我是台灣來認證的第一人。王善平老師是大陸首位獲得MBTI®中文認證培訓資格的導師(大師中的大師)。

近期陸劇《繁花》引起熱烈討論，我當時上課地點就在繁華的南京路步行街，劇中的黃河路、外灘…都是我常去的地方，面對五光十色的上海灘，暗自告訴自己：「世界一流大城市，我一定要再回來。」一轉眼，我在上海待了快20年，更沒想到20年後MBTI火了、繁花也火了！

想必大家都熱議過了劇中各角色的性格特點，現在就讓我們結合這些角色來談談MBTI吧！

  1. 能量領域：外向和內向
外向型(E)通過與他人互動獲取能量。喜歡社交活與他人合作和交流。在團隊合作和客戶關係等與人交流的工作表現自在。汪小姐跟阿寶都是E。

內向型(I)通過獨自思考和反思獲取能量。比起社交更喜歡安靜獨處，注重個人思考和內心世界，擅長獨自完成任務。李李就是標準的I。

  1. 認知領域：感性和直覺
實感型(S)注重現實，喜歡瞭解事物細節，根據過往經驗和現實情況做決策。善於處理具體資訊和實際問題。可以參考劇中的淩子。

直覺型(N)更注重概念、未來和抽象。喜歡思考未來趨勢，從宏觀角度看待問題和決策。善於憑空想像，面對覆雜，抽象問題表現出色。汪小姐就是N。

  1. 思考領域：思考和情感
思考型(T)注重邏輯和事實。喜歡分析並基於邏輯和事實客觀公正的做出決策。需要邏輯推理和冷靜分析的工作特別自在，比如: 爺叔。

情感型(F)容易考慮到他人情緒，進而影響行為決定。與人相處時能喜歡欣賞、體諒、態度友好、重視細節、價值觀和情感。阿寶是典型代表

  1. 行動領域: 判斷和理解
判斷型(J)喜歡按計劃行動。喜歡有條不紊地工作，一切要按照計畫進行。在需要組織和結構的工作中表現尤為出色。李李就是J。

理解型(P)根據情況彈性做決策和行動。靈活、善於根據情況變化，靈活地調整計畫。從汪小姐身上看到很多P的特質。

結論

用平時不寫字的那隻手寫自己的名字，肯定不順！MBTI幫助你理解自己與他人的偏好、優勢，更好地與人互動將大大增加職場競爭力。對老闆而言，如何激勵團隊, 凝聚向心力一直是頭痛問題，善用人格類型分配任務、管理團隊很重要。市場高度競爭，唯有加速發揮員工潛力，促進團隊合作，企業才能存活。讓我們一起與時俱進！MBTI火了、繁花火了，下一個火的就是你！




●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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