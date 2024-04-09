統神遊戲代言慘遭封殺！逆風挺黃子佼性侵未成年 直言：我也想
「亞洲統神」張嘉航素來在網路直播上嗆辣敢言、針貶時事，今（9）日凌晨他在直播上談到黃子佼性侵未成年少女事件時，直言黃子佼看未成年裸露影片，以及與未成年少女發生性關係其實不嚴重，並開玩笑地表示，他也想跟未成年少女發生關係。言論一出，統神代言的遊戲公司立即發文與他做切割，並宣布永久封殺。統神也於今日下午時宣布，將於晚上7點開台說明事情原委。
記者張一笙／綜合報導
統神在直播時說：「現在網路上多少人在X未成年，你去Google一下，賠錢就對了，你今天X了別人的女兒，別人找你賠錢，就那麼簡單！」接著統神話鋒一轉表示：「我也想X未成年啊！怎麼樣？對不對？」並隨後表示自己是開玩笑的：「沒有啦！」
原先找統神代言工商的遊戲，於今日在臉書上表示：「近日某實況主播對「觀看未成年少女不雅影片」發表的相關言論，三觀盡毀，令人激憤！」因此他們在看到新聞的第一時間，就立即透過第三方經紀公司對統神的言論進行嚴厲譴責，同時還取消與統神的工商合作，並且宣布：「終生拉入合作黑名單。」
不少粉絲看到以後紛紛在遊戲公司臉書底下留言支持：「他自己也有小孩的人，說那種話真的很糟糕！」、「以後挑選代言人還是要注意一下。」、「不是只要有流量就什麼都不管了」、「發這個聲明很盡責，希望大家呵護這些還沒長大的孩子。」但也有粉絲力挺統神，表示：「這種換皮遊戲不代言也罷」、「遊戲能不能撐過一年都還不知道！」
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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