黃子佼愛私約「素人也不放過」！大炳26年前早警告　揭他特殊癖好

統神遊戲代言慘遭封殺！逆風挺黃子佼性侵未成年　直言：我也想

▲「亞洲統神」張嘉航今（9）日凌晨直播時，表示黃子佼跟未成年少女發生關係沒什麼，並開玩笑地表示：「我也想！」遊戲合作廠商看到新聞後立即取消與他合作，並表示：「終生拉入合作黑名單。」（圖／取自統神臉書）
▲「亞洲統神」張嘉航今（9）日凌晨直播時，表示黃子佼跟未成年少女發生關係沒什麼，並開玩笑地表示：「我也想！」遊戲合作廠商看到新聞後立即取消與他合作，並表示：「終生拉入合作黑名單。」（圖／取自統神臉書）

記者張一笙／綜合報導

「亞洲統神」張嘉航素來在網路直播上嗆辣敢言、針貶時事，今（9）日凌晨他在直播上談到黃子佼性侵未成年少女事件時，直言黃子佼看未成年裸露影片，以及與未成年少女發生性關係其實不嚴重，並開玩笑地表示，他也想跟未成年少女發生關係。言論一出，統神代言的遊戲公司立即發文與他做切割，並宣布永久封殺。統神也於今日下午時宣布，將於晚上7點開台說明事情原委。

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▲「亞洲統神」張嘉航今日下午宣布將於晚間7點開台直播，說明事情原委。（圖／翻攝自亞洲統神臉書）
▲「亞洲統神」張嘉航今日下午宣布將於晚間7點開台直播，說明事情原委。（圖／翻攝自自亞洲統神臉書）
▲昨日星光電競大賞上，「亞洲統神」張嘉航拿下「娛樂效果獎」，卻是由死對頭Toyz劉偉健擔任頒獎人，讓統神怒噴主辦單位。（圖／翻攝中華民國電子競技運動協會YT）
▲統神在直播上逆風挺黃子佼，因此遭取消遊戲代言。（圖／翻攝自中華民國電子競技運動協會YT）
統神在直播時說：「現在網路上多少人在X未成年，你去Google一下，賠錢就對了，你今天X了別人的女兒，別人找你賠錢，就那麼簡單！」接著統神話鋒一轉表示：「我也想X未成年啊！怎麼樣？對不對？」並隨後表示自己是開玩笑的：「沒有啦！」

▲知名實況主「統神」張嘉航今（22）日在PCS賽事上，率領自己的地獄豬隊伍對決強敵BYG，統神在33分鐘時團戰中，神偷巴龍直接逆轉戰局。（圖／LoL Pacific Championship Series）
▲統神因失言，被遊戲公司列入合作黑名單。（圖／翻攝自LoL Pacific Championship Series）
原先找統神代言工商的遊戲，於今日在臉書上表示：「近日某實況主播對「觀看未成年少女不雅影片」發表的相關言論，三觀盡毀，令人激憤！」因此他們在看到新聞的第一時間，就立即透過第三方經紀公司對統神的言論進行嚴厲譴責，同時還取消與統神的工商合作，並且宣布：「終生拉入合作黑名單。」

▲亞洲統神「張嘉航」成為《英雄聯盟》職業選手後，今（8）日終於拿下首勝。（圖／PCS Twitch）
▲不少粉絲都支持遊戲公司對統神的處分。（圖／翻攝自PCS Twitch）
不少粉絲看到以後紛紛在遊戲公司臉書底下留言支持：「他自己也有小孩的人，說那種話真的很糟糕！」、「以後挑選代言人還是要注意一下。」、「不是只要有流量就什麼都不管了」、「發這個聲明很盡責，希望大家呵護這些還沒長大的孩子。」但也有粉絲力挺統神，表示：「這種換皮遊戲不代言也罷」、「遊戲能不能撐過一年都還不知道！」

▲遊戲公司在統神失言風波後，立即宣布列入永久不合作名單。（圖／翻攝自轟天騎士團臉書）
▲遊戲公司在統神失言風波後，立即宣布列入永久不合作名單。（圖／翻攝自轟天騎士團臉書）
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