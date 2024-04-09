新內閣名單不見林佳龍、鄭文燦 媒體人：淡化派系色彩「玩真的」
準總統賴清德的內閣人事今（9）日被媒體曝光，傳出正副閣揆由民進黨前主席卓榮泰、文化部前部長鄭麗君擔任，現任總統府秘書長林佳龍及副閣揆鄭文燦則不在名單內。對此，媒體人張禹宣指出，這名單怪就怪在無法解釋林佳龍、鄭文燦沒有位置，而其實賴清德這份名單是刻意淡化派系色彩，退出新潮流應該是玩真的。
記者王德蓉／綜合報導
張禹宣今在政論節目《有話鏡來講》分析外傳的賴清德內閣名單，他指出林佳龍、鄭文燦都是派系大咖，用「備戰2026」的理由，解釋不了林、鄭不在內閣名單中，且若要選舉更應該要給舞台發揮，怪就怪在這裡，因此他認為，賴清德退出新潮流應該是玩真的，但可能會像總統蔡英文一樣，起初是派系均衡，而最後卻出現「英派」、蔡英文自己的人馬。
張禹宣表示，賴清德在新潮流中一直是孤鳥型人物，從內閣名單可以看出，賴清德刻意在淡化派系色彩，有意想仿造當年蔡英文「所有人都是英系」的狀況，就算未來各派系對內閣部會出手，在這個骨架下，也得「以賴為尊」，賴清德是有意在打造自己的團隊，這才是「退流」的真正目的。而外傳將出任行政院長的卓榮泰，張禹宣認為，實情就是「賴清德要自己來、府院黨一把抓」，賴清德真正核心其實是外傳將接任行政院副院長的鄭麗君。