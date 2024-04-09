馬斯克又改變心意免付錢！X平台粉絲達2500人 免費送「藍勾勾」
科技狂人馬斯克收購X平台後，一直想盡辦法要從該平台上多撈一點錢，其中引起最大的反彈聲浪的就是驗證身份的「藍勾勾」改為收費制，讓不少人揚言抵制，更引爆了大量假帳號在平台上流竄，藍勾勾賣不動、企業抽廣告等，讓馬斯克再度改變心意，根據外媒報導，馬斯克近期宣布，擁有2500名粉絲的帳號將可獲得Premium資格，等同於「免費」獲得藍勾勾，能否挽回用戶的心還有待觀察。
記者周淑萍/綜合報導
馬斯克在2022年收購推特，還任性的將其改名自己最愛的「X」，同時將具有辨識功能的名人「藍勾勾」驗證服務改為付費制，想要擁有藍勾勾，就必須成為X premium訂閱用戶，每月繳納8美元即可保留「藍勾勾」，導致不少名人抵制不願付費，也因為如此出現大量假帳號、冒充名人的亂象，不止如此，X還因為內容審核鬆散及平台上錯誤訊息和仇恨言論傳播，面臨用戶和廣告商抵制。
近日馬斯克再次調整政策，針對社群中有影響力的成員，之後如果擁有超過2500名粉絲的帳號，都能免費獲得Premium功能，其中就包括「藍勾勾」，而擁有超過5000名粉絲，將免費獲得Premium+。
目前X Premium有三種等級，包含Basic每月3美元、Premium每月8美元和Premium+每月16美元，每個等級都可編輯貼文、發布更長貼文和影片、建立社群，「藍勾勾」則只有Premium和Premium+才有，不過目前X尚未說明實施這項新政策原因。