7.2強震逃死劫「蘇花行車紀錄」瘋傳！眾揪1細節全發毛：重機人呢
花蓮3日發生規模7.2強震，各處災情不斷傳出，尤其太魯閣更是受到重創。一名車主公開行駛於蘇花公路太魯閣段的行車紀錄器影像，只見地震來襲時，上方土石急速崩落，如子彈般高速直墜，所幸駕駛及時開進明隧道內才躲過一劫，不過影片中卻有一名黃牌重機騎士與車主擦身而過，讓不少人開始擔心起該名騎士的下落，希望他能儘速上網報平安。
記者賴禹妡／綜合報導
《記者爆料網》9日凌晨上傳兩段行車紀錄畫面，分別由同一台車的車頭與車尾所錄下，只見當時車子行駛於花蓮太魯閣山區，不久後7.2強震來襲，地震警報也響起，車頂先是被一塊落石擊中，駕駛見狀趕緊開進明隧道內躲避。
隨著地震越來越晃，隧道前後的土石不斷落下，連帶揚起大片沙塵，最終車子的視野也被遮蔽，駕駛與友人在車內心有餘悸直呼「不是吧」、「GG了」、「我們需要救援了」，總共1分多鐘的影片紀錄了地震發生當下的危急情況。
影片曝光後，網友們紛紛嚇喊「看了前後二段紀錄器，車主停的位置剛好，往前或往後一點都很危險」、「運氣真的很好才能躲過一劫，早一點晚一點都躲不掉」、「這影片不只含金量高，根本歷史等級」。
還有人注意到，在影片33秒處，有一台黃牌重機與車主擦身而過，不少人開始擔心重機騎士的安危，「那位騎士還好嗎」、「拜託騎士如果有看到快點來報平安」。對此，留言區也有更新該名騎士最新狀況「目前那位騎士沒事了！有人在中橫路況交通資訊站貼文說騎士沒事了！一切平安」。